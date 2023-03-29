Юлия Ступак: «Так как у нас любят хот ньюс, сделаю объявление: со следующего сезона буду тренироваться в группе Сорина»

Лыжница Юлия Ступак объявила о переходе в группу тренера .

«Так как у нас любят хот ньюс и мусолят их до дыр, я решила сделать объявление. Со следующего сезона я буду тренироваться в составе группы Егора Сорина.

Огромное спасибо Юрию Викторовичу Бородавко за понимание и поддержку.

Больше мусолить эту тему мне не хочется.

Так же, как и тему о решении . Обращусь разве что к молодым спортсменам. Никого не слушайте, не читайте новостные порталы, не тратьте на это даже время свое. Следуйте за своей мечтой. Без опаски: а что же будет в будущем? Допустят или нет? А нас там ждут или нет? А вот они сказали, что мы плохие, а почему они так сказали?

Все равно! Делайте свое дело хорошо и со страстью. Весь фокус внимания внутрь себя!» – написала олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете.

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные

Звезды нашего спорта, которые, видимо, не пройдут по критериям МОК