Юлия Ступак: «Так как у нас любят хот ньюс, сделаю объявление: со следующего сезона буду тренироваться в группе Сорина»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) МОК Егор Сорин Юлия Ступак (Белорукова) Лыжи

Лыжница Юлия Ступак объявила о переходе в группу тренера Егора Сорина.

«Так как у нас любят хот ньюс и мусолят их до дыр, я решила сделать объявление. Со следующего сезона я буду тренироваться в составе группы Егора Сорина.

Огромное спасибо Юрию Викторовичу Бородавко за понимание и поддержку.

Больше мусолить эту тему мне не хочется.

Так же, как и тему о решении МОК. Обращусь разве что к молодым спортсменам. Никого не слушайте, не читайте новостные порталы, не тратьте на это даже время свое. Следуйте за своей мечтой. Без опаски: а что же будет в будущем? Допустят или нет? А нас там ждут или нет? А вот они сказали, что мы плохие, а почему они так сказали?

Все равно! Делайте свое дело хорошо и со страстью. Весь фокус внимания внутрь себя!» – написала олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете.

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8 комментариев

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selso99
Юль, ты лучше нас понимаешь, хочешь попасть в тренды, снимись в плейбое, пока тело позволяет.
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imaxim
Ну как бы пример Устюгова явно намекает, что работать по планам Крамера ей там никто не даст
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Olga.t
Скорее всего Юля рассчитывает на лояльность Сорина, а тренироваться хочет по планам Крамера. Не осуждаю, очевидно, что нагрузки Бородавко ей не подходят.
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mike I.
Много ещё что у нас любят - всему будет угождать?
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papadok
Взорвала интернет. Спортивные сайты упали. Роналду скрежещет зубами в пароксизме зависти к белоруковской популярности.
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Olga.t
да не такие они и hot, эти news.
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Назар Игорь
Могла бы и по- русски сказать " Горячие новости ".
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Щеглот
Да всем пофиг на тебя, дармоедка. Бесишь уже чуть ли не больше чем сам сережа. Поздно раскрылась, но уровень топовый.

Непонятно только зачем Сорину это. Этож второй устюгов, только в юбке. Ему одного мало что ли было.
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