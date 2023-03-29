Юлия Ступак: «Так как у нас любят хот ньюс, сделаю объявление: со следующего сезона буду тренироваться в группе Сорина»
Лыжница Юлия Ступак объявила о переходе в группу тренера Егора Сорина.
«Так как у нас любят хот ньюс и мусолят их до дыр, я решила сделать объявление. Со следующего сезона я буду тренироваться в составе группы Егора Сорина.
Огромное спасибо Юрию Викторовичу Бородавко за понимание и поддержку.
Больше мусолить эту тему мне не хочется.
Так же, как и тему о решении МОК. Обращусь разве что к молодым спортсменам. Никого не слушайте, не читайте новостные порталы, не тратьте на это даже время свое. Следуйте за своей мечтой. Без опаски: а что же будет в будущем? Допустят или нет? А нас там ждут или нет? А вот они сказали, что мы плохие, а почему они так сказали?
Все равно! Делайте свое дело хорошо и со страстью. Весь фокус внимания внутрь себя!» – написала олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете.
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Непонятно только зачем Сорину это. Этож второй устюгов, только в юбке. Ему одного мало что ли было.