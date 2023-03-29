Олег Матыцин: «Рекомендации МОК неправомерны. Призываем федерации не разрушать и без того хрупкий международный спорт»

Теги МОК Олимпийская сборная России Олег Матыцин Министерство спорта России Лыжи

Министр спорта Олег Матыцин назвал неправомерными рекомендации МОК по допуску российских спортсменов.

«Рекомендации МОК классифицировать российских спортсменов неправомерны, а отдельное решение по командным видам спорта откровенно дискриминационно. Нашим спортсменам предлагают войти в приоткрытую дверь, при этом создавая дополнительные препятствия.

Россия всегда была за спорт вне политики. Призываем все международные федерации придерживаться этого принципа, не разрушать и без того хрупкий сегодня международный спорт.

Спортсмены упорно тренируются годами, чтобы соревноваться по справедливым правилам, и в честной борьбе утверждать истинные принципы спорта, объединяя и даря радость и гордость миллионам людей.

Это их работа, их жизнь. Антигуманно лишать их этого права», – говорится в сообщении пресс-службы министерства спорта.

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные

«Это фарс и нарушение прав человека». Официальный ответ нашего спорта на условия МОК

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50 комментариев

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Татьяна Солотина
Сами себе создали проблемы, а решать их хотят с помощью международных федераций. А им -то зачем надо вас поддерживать??? Сидите дома и соревнуйтесь сами с собою, если условия допуска не нравятся.
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Vitezslav
Ответ den70
А что не так то в решении МОК? Как раз убрали все, что связано с политикой, как вы неоднократно и просили. Оставили чистый спорт, никак не привязанный к государственной политике.
Точно убрали всё, связанное с политикой? И никто не будет с флагами своей страны выступать?
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Realist2022
Ответ AAPolyansky
не так - иезуитство, связанное с фактическим запретом для спортсменов из спортивных клубов вооруженных сил и правоохранительных органов. спорт во всем мире тесно связан с такими спортивными клубами
Ну так вооруженные силы других стран не замазаны сейчас как вооруженные силы РФ
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Realist2022
Ответ VMX1389
Ну как всегда мы делаем это хорошо, они делают это плохо, тут недавно наши политики кричали что вмешиваться во внутренние дела стран нельзя, это плохо, на днях МИД пригрозил Армении если примкнут к Римскому праву и Мус у себя , то будут последствия, интересно что это как не вмешательство во внутренние дела?
Вообще-то желание разместить ЯО на территории Беларуси - это тоже прямое вмешательство во внутренние дела Беларуси.
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ETONEKINO
Всё будет хорошо. Надо потерпеть😎
Тернист путь к величию!
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Alestern
Ответ den70
А что не так то в решении МОК? Как раз убрали все, что связано с политикой, как вы неоднократно и просили. Оставили чистый спорт, никак не привязанный к государственной политике.
Ну тогда все страны должны участвовать в нейтральном статусе… иначе это дискриминация по национальному признаку. Так понятней?.
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Геннадий Тимченко
Следствие считает, что бывший ρектορ Российского университета физической культуры Οлег Мατыцин незаконно сдал торговцам Черкизοвскοго рынка часть университетской территории, находящейся в федеральной собственности. Из-за действий ректора госбюджет недосчитался около 120 миллионов рублей - напомните, чем дело кончилось❓🤔
+8
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Iuasamotu
Странная работа у российских спортсменов, служить в силовых ведомствах, которые совершают преступления перед человечеством.
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dimkaa1
Ответ Margor
Тогда почему США не отстранили?
Почему Россия этого не требовала?
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Александр Калачев
Ответ AAPolyansky
кого призвать, Украину? так у нее шанс все остановить был в апреле - кто виноват, что она этим шансом не воспользовалась?
Как же я рад, что такие как ты не жили во времена второй мировой, вы бы тогда "остановили" Бы немцев
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mjordan
а чего это он стал хрупким, этот международный спорт? потому что Олежку от него отстегнули? так он этого не особо заметил.
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Russ Ivan
Международный спорт - это и есть часть мировой геополитики, где Россия увы далеко не на первых ролях...
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Margor
Ответ Zheka Nikitin
антигуманно убивать людей
Тогда почему США не отстранили?
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AAPolyansky
Ответ Los Galácticos
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ценой мира на вполне приемлемых условиях - безо всякой сдачи
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Zheka Nikitin
антигуманно убивать людей
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imaginary
так что не так, сейчас как раз спорт без политики

если человек за СВО, то он в политике и мимо спорта, всё логично
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Pikachu Pikachu
Ответ AAPolyansky
зимние например виды спорта да и многие летние функционировали ненормально
Смотрел весь зимний сезон - отличный был. Без скандалов, с отличной борьбой. Отсутствие России было заметно лишь в мужских лыжах
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smoky eyes
Всё время ощущение дежавю. Хотя… если покопаться, то наверняка очень похожие слова звучали и перед 2018, 2022. Возможно, один человек и пишет эти тексты.
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AAPolyansky
Ответ Pikachu Pikachu
Ну не во всем мире так. В тех же Штатах такая практика не распространена
в Штатах да, но в Европе, Азии и Африке так
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Los Galácticos
Ответ AAPolyansky
кого призвать, Украину? так у нее шанс все остановить был в апреле - кто виноват, что она этим шансом не воспользовалась?
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NRNG
Ответ Pikachu Pikachu
Да вроде международный спорт вполне себе нормально функционировал последний год. Да, в отдельных видах были проблемы, но не более того
Ну за исключением того, что в некоторых видах спорта соревнования превратились в первенство водокачки. А так да, все нормально.
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avcgloronalduMU
о чем он сказал? мыло мыльное, простыня, без смысла
он так предложил отказаться от участия или идти на компромисс?))
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AAPolyansky
Ответ Los Galácticos
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Guillermo
Ответ den70
МОК возвращает спортсменов, а не Россию. Никакого отношения Минспорта к этому процессу иметь не должно. Каждый спортсмен сам должен подавать заявку на участие в международных соревнованиях. Если наши спортсмены умеют ходить только строем, то вряд ли это проблема мирового спорта.
А давайте в отношении всех спортсменов так сделаем, всех стран.
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Anna Kovaleva
Ответ den70
А что не так то в решении МОК? Как раз убрали все, что связано с политикой, как вы неоднократно и просили. Оставили чистый спорт, никак не привязанный к государственной политике.
Без проблем, тогда применяем этот принцип ко всему спорту и дело в шляпе. Убираем у всех спортсменов в мире флаги и всю символику, акцентирующую принадлежность к государству - и ноль вопросов. Чистый спорт как он есть.
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