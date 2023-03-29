Олег Матыцин: «Рекомендации МОК неправомерны. Призываем федерации не разрушать и без того хрупкий международный спорт»
Министр спорта Олег Матыцин назвал неправомерными рекомендации МОК по допуску российских спортсменов.
«Рекомендации МОК классифицировать российских спортсменов неправомерны, а отдельное решение по командным видам спорта откровенно дискриминационно. Нашим спортсменам предлагают войти в приоткрытую дверь, при этом создавая дополнительные препятствия.
Россия всегда была за спорт вне политики. Призываем все международные федерации придерживаться этого принципа, не разрушать и без того хрупкий сегодня международный спорт.
Спортсмены упорно тренируются годами, чтобы соревноваться по справедливым правилам, и в честной борьбе утверждать истинные принципы спорта, объединяя и даря радость и гордость миллионам людей.
Это их работа, их жизнь. Антигуманно лишать их этого права», – говорится в сообщении пресс-службы министерства спорта.
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Тернист путь к величию!
если человек за СВО, то он в политике и мимо спорта, всё логично
он так предложил отказаться от участия или идти на компромисс?))