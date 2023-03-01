Олег Матыцин: «Мы продолжаем чувствовать себя значительной частью мирового спорта. Его успешное развитие невозможно без России, несмотря на санкции»

Теги художественная гимнастика Олимпийская сборная России Игорь Левитин Олег Матыцин Министерство спорта России Париж-2024 Дети Азии Альтернативная Паралимпиада-2022 Игры Дружбы Биатлон

Олег Матыцин заявил, что развитие мирового спорта невозможно без России.

«Мы не разрываем отношения с международным спортом, мы продолжаем себя чувствовать значительной частью мирового спорта и неоднократно говорили, что успешное его развитие невозможно без Российской Федерации, несмотря на санкции. Конечно, надеемся на участие наших спортсменов в международных стартах и в Олимпийских играх.

Уверен, что нам надо сохранять диалог, искать новые форматы. Игорь Евгеньевич (Левитин, помощник президента РФ – Sports.ru) абсолютно определенно сказал: не альтернативные форматы, а новые, с привлечением ведущих спортсменов.

Опыт есть – мы достойно провели «Игры дружбы» в Казани, паралимпийские соревнования «Мы вместе. Спорт», сейчас проходят «Дети Азии», было много других соревнований – по борьбе, художественной гимнастике и другим видам спорта. И мы будем продолжать эту тенденцию», – сказал министр спорта РФ.

11 комментариев

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Vasily Ivanov
Ответ Jetter
Матыцин, давай прямо. Какие виды спорта, кроме синхронного плавания, художественной гимнастики, фигурного катания, лыжных гонок и отчасти хоккея, не смогут развиваться без нас? Автогонки не смогут? Биатлон? Легкая атлетика? Футбол или баскетбол? Любые игровые виды спорта? У нас были неплохие позиции в волейболе и гандболе, но с каждым годом тенденция явно не в нашу пользу. Я молчу про теннис, там роль государства нулевая, даже отрицательная. Хороший пример - победительница Уимблдона-2022 и ее история перехода из России в Казахстан.
Можно оставить только художественную гимнастику и синхронное плавание...Они все равно никому не интересны в мире и не были интересны никогда....Не смешите ,хоккей ....НХЛ -самодостаточная уже 100 лет ...фигурка -посмотрите в чью честь названы 99% элементов фигурного катания ,лыжи - норвеги, шведки , финны , французы прекрасно и без россиян делят медали настоящего ЧМ ....
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Ковид 07.10.52
"абсолютно определенно сказал: не альтернативные форматы, а новые, с привлечением ведущих спортсменов..."
Видел я здесь по ТВ репортаж из Казани, особенно понравился шорттрекист из Кувейта...у которого не было инвентаря и на коньки он встал за день до съемок первый раз...Вот таких и будут привлекать ведущих спортсменов эти типы...тьфу...
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Jetter
Матыцин, давай прямо. Какие виды спорта, кроме синхронного плавания, художественной гимнастики, фигурного катания, лыжных гонок и отчасти хоккея, не смогут развиваться без нас? Автогонки не смогут? Биатлон? Легкая атлетика? Футбол или баскетбол? Любые игровые виды спорта? У нас были неплохие позиции в волейболе и гандболе, но с каждым годом тенденция явно не в нашу пользу. Я молчу про теннис, там роль государства нулевая, даже отрицательная. Хороший пример - победительница Уимблдона-2022 и ее история перехода из России в Казахстан.
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Акселек давай
Матыцину бы чуть-чуть погрузиться в реальность и думать, как развивать спорт в текущих условиях, а не витать в облаках.
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Кавабунга Шреддоголовый
Спортсмены уже целый год забанены, но Олежа-Черкизон продолжает чувствовать себя частью мирового спорта
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Sdfg
Настоящая жизнь пролетела мимо, радостно трубя и сверкая лаковыми крыльями.
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expertmer2020
Прошла зима, теперь весна, а скоро лето - чувствую вот это.
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Lennuci
"Я самая обаятельная и привлекательная. Все мужчины от меня без ума" ™.
Лучше бы делом и переговорами занялся вместо этого "аутотренинга".
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Ебздрогыч
Нейросеть окончательно поработила министра и даже перестала напрягаться: одни и те же фразы меняет местами и получается новое выступление.
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Katerina Sunny
Спортсмены уже год не участвуют в международных соревнованиях, но Матыцин продолжает себя чувствовать значительной частью мирового спорта.
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Самая цитируемая и вообще недура
Акатьевой, второй год подряд лишаемой законного титула ЮЧМ, стало легче, пояснил.
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