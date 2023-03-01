Олег Матыцин: «Мы продолжаем чувствовать себя значительной частью мирового спорта. Его успешное развитие невозможно без России, несмотря на санкции»

Олег Матыцин заявил, что развитие мирового спорта невозможно без России.

«Мы не разрываем отношения с международным спортом, мы продолжаем себя чувствовать значительной частью мирового спорта и неоднократно говорили, что успешное его развитие невозможно без Российской Федерации, несмотря на санкции. Конечно, надеемся на участие наших спортсменов в международных стартах и в Олимпийских играх.

Уверен, что нам надо сохранять диалог, искать новые форматы. Игорь Евгеньевич (Левитин, помощник президента РФ – Sports.ru) абсолютно определенно сказал: не альтернативные форматы, а новые, с привлечением ведущих спортсменов.

Опыт есть – мы достойно провели «Игры дружбы» в Казани, паралимпийские соревнования «Мы вместе. Спорт», сейчас проходят «Дети Азии», было много других соревнований – по борьбе, художественной гимнастике и другим видам спорта. И мы будем продолжать эту тенденцию», – сказал министр спорта РФ.