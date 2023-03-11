Матыцин о допуске фехтовальщиков: «Это говорит о тенденции международных федераций вести конструктивную работу перед отборочным сезоном в олимпийском цикле»

Теги Олимпийская сборная России сборная России сборная России жен FIE Олег Матыцин Министерство спорта России Париж-2024 Фехтование

Олег Матыцин заявил о тенденции на фоне допуска российских фехтовальщиков к соревнованиям.

«Международная федерация фехтования (FIE) справедливо допустила российских и белорусских спортсменов до участия в международных стартах под эгидой FIE. Это важное решение, которое говорит о тенденции международных федераций вести конструктивную работу в преддверии отборочного сезона в олимпийском цикле.

Российские и белорусские спортсмены могут соревноваться с сильнейшими иностранными соперниками и через квалификационные турниры завоевывать право на участие в Олимпийских играх 2024 в Париже. Это важно для сохранения конкурентоспособности и зрелищности в мировом фехтовании.

Наша страна известна сильной школой фехтования и спортсменами-олимпийцами с мировым именем. Уверен, уже в июле на чемпионате мира мы увидим наших фехтовальщиков на пьедестале», – сказал министр спорта РФ.

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2 комментария

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Сим Сим
Самое конструктивное это скорейшее окончание СВО.
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avcgloronalduMU
насмешил
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