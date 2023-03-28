Вероника Степанова: «Профессиональный спорт обязан все больше переходить на финансирование бизнесом». Это не быстро, но это правильно»

Теги бизнес лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Вероника Степанова Лыжи

Лыжница Вероника Степанова заявила о важности привлечения бизнеса в спорт.

«Осталось сделать важный шаг: по-настоящему привлечь бизнес в наш спорт.

Позвольте мне повторить то, что я недавно говорила со сцены на одном мероприятии, где аудитория состояла наполовину из бизнесменов, наполовину из ведущих лыжников страны, действующих и бывших.

Детский и отчасти любительский спорт – это зона ответственности государства. Спорт профессиональный обязан искать контакты со спонсорами и все больше переходить на финансирование бизнесом. Это не будет быстро, но это правильно, к этому надо прийти.

В нашем спорте есть несколько замечательных людей, которые уже тратят деньги на профессиональные лыжные гонки и поддерживают конкретных лыжников. Имена их всем в тусовке известны, но они скромные люди и в упоминании мной не нуждаются. Но это все-таки меценаты, как я понимаю. Их бизнес-интересы вряд ли связаны с нами, деньги они на лыжах не делают.

Это, кстати сказать, очень по-норвежски – там мне показывали скромного такого мужика у трассы: «Смотри, из первой десятки наших миллиардеров. Самолет свой нам дает, когда надо. Только не любит, когда его имя упоминают». Еще был там же в Норвегии смешной случай: организаторы соревнований забыли в деревне Люсеботн кое-что важное захватить, просто забыли. Но не растерялись, кому надо позвонили – и забытое срочно привез на своей скоростной VIP-яхте один местный меценат лыжных гонок.

В общем, меценаты – прекрасные люди, но есть проблема: сегодня они помогают лыжным гонкам, а завтра, условно, на керлинг переключатся. Нужно искать тех, для кого наш спорт хотя бы частично будет бизнесом. Кто будет на интересе к лыжным гонкам зарабатывать», – написала Степанова в колонке на «Матч ТВ».

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2 комментария

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Mechel**
На вас не заработать, поэтому бегай за донаты, пустоголовая
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Леван Мкртчян
Вот почему она все время говорит о том, в чем абсолютно не разбирается. Фетиш такой что ли.
Надеюсь ей когда-нибудь попадется гострайтер , хотя бы немного понимающий о чем пишет.
МИР РПЛ -- главный признак абсурдизма и беспроветности в добровольной основе привлечения средств из бизнеса
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