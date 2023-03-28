Вероника Степанова: «Профессиональный спорт обязан все больше переходить на финансирование бизнесом». Это не быстро, но это правильно»

Лыжница Вероника Степанова заявила о важности привлечения бизнеса в спорт.

«Осталось сделать важный шаг: по-настоящему привлечь бизнес в наш спорт.

Позвольте мне повторить то, что я недавно говорила со сцены на одном мероприятии, где аудитория состояла наполовину из бизнесменов, наполовину из ведущих лыжников страны, действующих и бывших.

Детский и отчасти любительский спорт – это зона ответственности государства. Спорт профессиональный обязан искать контакты со спонсорами и все больше переходить на финансирование бизнесом. Это не будет быстро, но это правильно, к этому надо прийти.

В нашем спорте есть несколько замечательных людей, которые уже тратят деньги на профессиональные лыжные гонки и поддерживают конкретных лыжников. Имена их всем в тусовке известны, но они скромные люди и в упоминании мной не нуждаются. Но это все-таки меценаты, как я понимаю. Их бизнес-интересы вряд ли связаны с нами, деньги они на лыжах не делают.

Это, кстати сказать, очень по-норвежски – там мне показывали скромного такого мужика у трассы: «Смотри, из первой десятки наших миллиардеров. Самолет свой нам дает, когда надо. Только не любит, когда его имя упоминают». Еще был там же в Норвегии смешной случай: организаторы соревнований забыли в деревне Люсеботн кое-что важное захватить, просто забыли. Но не растерялись, кому надо позвонили – и забытое срочно привез на своей скоростной VIP-яхте один местный меценат лыжных гонок.

В общем, меценаты – прекрасные люди, но есть проблема: сегодня они помогают лыжным гонкам, а завтра, условно, на керлинг переключатся. Нужно искать тех, для кого наш спорт хотя бы частично будет бизнесом. Кто будет на интересе к лыжным гонкам зарабатывать», – написала Степанова в колонке на «Матч ТВ».