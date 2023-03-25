Вероника Степанова: «Я как конь в стойле, уже копытом бью. Думаете, я прохлаждаюсь? Выйду и всех порву»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) чемпионат России Вероника Степанова Лыжи

Вероника Степанова заявила, что рвется к соревнованиям.

Лыжница пропускает гонки чемпионата России, который проходит сейчас в Тюмени.

«Я хожу тут гуляю, наблюдаю. Заряжаюсь эмоциями, готовлюсь к финалу Кубка России.

Знаете, я как конь в стойле, уже копытом бью. Вы думаете, я тут прохлаждаюсь? Я выйду и всех порву», – сказала Степанова. 

Вероника Степанова в 22 года учит всех жизни. Но пока получается только раздражать

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3 комментария

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TagMauer
Кобылка всего лишь
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papadok
Ждем с нетерпением.
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Евгений Соболев
Порву..но до финиша доползу..
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