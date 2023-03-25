Вероника Степанова: «Я как конь в стойле, уже копытом бью. Думаете, я прохлаждаюсь? Выйду и всех порву»

Вероника Степанова заявила, что рвется к соревнованиям.

Лыжница пропускает гонки чемпионата России, который проходит сейчас в Тюмени.

«Я хожу тут гуляю, наблюдаю. Заряжаюсь эмоциями, готовлюсь к финалу Кубка России.

Знаете, я как конь в стойле, уже копытом бью. Вы думаете, я тут прохлаждаюсь? Я выйду и всех порву», – сказала Степанова.

Вероника Степанова в 22 года учит всех жизни. Но пока получается только раздражать