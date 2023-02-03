«Если возвращаться, то только с флагом и гимном. Под нейтральным статусом – нет». Вяльбе о допуске спортсменов к международным стартам

выступила против участия российских спортсменов в международных турнирах в нейтральном статусе.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что рассмотрит допуск российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям в нейтральном статусе и при соблюдении ими строгих правил.

«Если возвращаться, то только с флагом и гимном. В данной ситуации под нейтральным статусом нет», – сказала глава Федерации лыжных гонок России.

МОК разъяснил ситуацию с Россией по пунктам: кого допустят, будут ли бойкоты и что с допинг-контролем?

Нейтральный статус для спортсменов – не предательство России. Надо возвращаться, пока дают