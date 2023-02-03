«Если возвращаться, то только с флагом и гимном. Под нейтральным статусом – нет». Вяльбе о допуске спортсменов к международным стартам

Теги лыжные гонки МОК Олимпийская сборная России Елена Вяльбе Лыжи

Елена Вяльбе выступила против участия российских спортсменов в международных турнирах в нейтральном статусе. 

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что рассмотрит допуск российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям в нейтральном статусе и при соблюдении ими строгих правил. 

«Если возвращаться, то только с флагом и гимном. В данной ситуации под нейтральным статусом нет», – сказала глава Федерации лыжных гонок России.

МОК разъяснил ситуацию с Россией по пунктам: кого допустят, будут ли бойкоты и что с допинг-контролем?

Нейтральный статус для спортсменов – не предательство России. Надо возвращаться, пока дают

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17 комментариев

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Alex Rhea
До этого же выступали и всё норм было, что изменилось?
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Конь Пальто
Ответ Мишаня Кравцов
Государству уже давно пора решить этот вопрос: выплатить спортсменам те суммы и призовые, которые бы они получили в случае завоевания медалей, и делу конец. И развивать внутрироссийские соревнования до тех пор, пока не вернут возможность выступать наравне со всеми.
Призовые за 80-е места в кубке мира подойдут?
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Олег Кузнецов
Ответ snekker
Молодец! Готова угробить карьеры собственных подчинённых
В голове у Вяльбе похоже православный талибан..Спортсменов жалко, когда их карьеры гробят чиновники.
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Антон Кривоногов
Все правильно говорит, сколько можно прогибаться.
Мы уже пошли до талого, теперь обратно дороги нет. Либо мы либо нас так и будут унижать, без флага гимна и прочей атрибутики.
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Конь Пальто
Ахаха. На такие должности интересно есть комиссия врачей, особенно психиатров!
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Max Bochkov
Какая незамутненная наивность! Она, вероятно, думает, что сейчас ситуация такая же, как с допинговой дисквалификацией. Но всё уже вообще не так, всё уже намного хуже. Спортсменов живущих, тренирующихся и зарабатывающих деньги в РФ ни МОК, ни международные федерации не допустят до участия в их мероприятиях. Разговор идёт исключительно о спортсменах нейтральных, в первую очередь - финансово нейтральных. О тех, которые смогут проходить надлежащий системный допинг-контроль (в РФ это сейчас невозможно). О тех, кто не задействован в политической пропаганде Путина (ввиду полной зависимости от бюджетного финансирования).
Многим это неприятно читать, знаю. Но это реальность и правда жизни...
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Федя Букин
Международный бан оздоровит наш спорт, и очистит в том числе.
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Евгений Цыбулин
Лучше соревноваться на картофельных кубках???)))
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imaxim
Слава богу, Большунов и Устюгов успели. Хотя у Лося Олимпиаду украли прошлую, но без золота сидеть не будет
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Мишаня Кравцов
Государству уже давно пора решить этот вопрос: выплатить спортсменам те суммы и призовые, которые бы они получили в случае завоевания медалей, и делу конец. И развивать внутрироссийские соревнования до тех пор, пока не вернут возможность выступать наравне со всеми.
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Arty K.
Понятно, наших лыжников на Олимпиаде, значит, не ждём
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Maxim Vasnechov
А кто спрашивать будет Вяльбе? Сверху скажут, быстро поедет.
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g-flex
И ещё 1 бывший спортсмен. При том тренер, воспитавший чемпионов. Своих же атлетов хочет мариновать на азиатских играх?
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Янтарь
Когда показной патриотизм и теплое местечко в ЕР важнее и гуманизма, и здравого смысла, и будущего некогда любимого спорта.
Превращение человека в чиновника, печальная пьеса в трех актах, занавес.
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Dmitriy Racheev
Сколько классных ребят только что завершили международную карьеру
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SadButTrue
Так и запишем "олимпиаду пропускаем"
+4
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snekker
Молодец! Готова угробить карьеры собственных подчинённых
+23
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