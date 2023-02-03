«Если возвращаться, то только с флагом и гимном. Под нейтральным статусом – нет». Вяльбе о допуске спортсменов к международным стартам
Елена Вяльбе выступила против участия российских спортсменов в международных турнирах в нейтральном статусе.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что рассмотрит допуск российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям в нейтральном статусе и при соблюдении ими строгих правил.
«Если возвращаться, то только с флагом и гимном. В данной ситуации под нейтральным статусом нет», – сказала глава Федерации лыжных гонок России.
МОК разъяснил ситуацию с Россией по пунктам: кого допустят, будут ли бойкоты и что с допинг-контролем?
Нейтральный статус для спортсменов – не предательство России. Надо возвращаться, пока дают
Мы уже пошли до талого, теперь обратно дороги нет. Либо мы либо нас так и будут унижать, без флага гимна и прочей атрибутики.
Многим это неприятно читать, знаю. Но это реальность и правда жизни...
Превращение человека в чиновника, печальная пьеса в трех актах, занавес.