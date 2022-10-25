Вяльбе об ЛГБТ: «Если вы хотите быть к ним толерантны, сделайте для них отдельно Олимпийские игры, и пусть они между собой соревнуются»

Глава Федерации лыжных гонок России ( ) высказалась об .

– «О спорт, ты – мир»...

– Они забыли вообще главный олимпийский девиз. Теперь же новые лозунги появляются. Не потому, что «мы вместе» – значит мы объединены, а потому что «мы вместе» – там ЛГБТ, еще какие-то... Теперь непонятно кто, мужчины – женщины, женщины – мужчины, все смешалось.

– Это вообще сумасшествие.

– Сумасшествие, оно уже последние 2 года, мне кажется. Я не знаю, на каком основании Международный олимпийский комитет внес поправки в свою хартию по поводу этих нетрадиционных ориентаций людей. Я как мать троих детей и бабушка двоих внуков этого не пойму никогда. И не хочу это понимать.

Мне не нужно это навязывать и говорить, что я должна быть к этим людям толерантна. Если вы хотите быть к ним толерантны, сделайте для них отдельно Олимпийские игры, и пусть они между собой соревнуются. Поверьте мне, у них будут даже зрители.

– Какая нам разница, какой ориентации бежит лыжник, если он бежит хорошо?

– Мне абсолютно все равно. Более того, еще теперь мужчины могут соревноваться вместе с женщинами.

– Вот это ужас. Потому что мужской организм априори сильнее, чем женский.

– Да. Мне кажется, у них какая-то всеобщая мировая шизофрения. По-другому не назовешь, – сказала Вяльбе.

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