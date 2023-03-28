Устюгов о предложениях работы: «Пока не думал на эту тему. Сейчас я гораздо больше думаю о том, как правильно вступить в следующий сезон»

поделился мыслями о возможном продолжении карьеры.

— Лыжные гонки для вас сейчас — это удовольствие или исключительно заработок?

— И заработок тоже. Я говорил в начале сезона, что он станет последним только в том случае, если я четко буду знать, куда уходить. Поскольку никаких предложений не поступало, решил, что могу попробовать продлить собственную спортивную карьеру.

Просто сейчас реально не хочу ничего загадывать. Здоровье уже не то, что было в юности. В этом году, например, внезапно возникли проблемы с давлением. Тренировался очень хорошо что на лыжне, что в зале. И тут — раз, такой щелчок по носу. А хочется ведь не только на соревнованиях бегать, но и до внуков дожить.

— Предложений какого рода вы ждете? И от кого?

— На самом деле пока не думал на эту тему. Сейчас я гораздо больше думаю о том, как правильно вступить в следующий сезон.

— Но это точно не работа в сборной?

— Думаю, нет. Все-таки постоянные разъезды — это слишком для меня тяжело. Дети растут, родители стареют, и все это как-то быстро происходит. Поэтому хотелось бы побольше времени проводить с семьей. Да и вообще в моих планах когда-то было бегать до 30 лет. А мне скоро уже 31.

— После 30 лишние пять лет роли точно не играют.

— Только недавно разговаривал на эту тему с Машей Гущиной, она мне сказала приблизительно то же самое. Но как подумаю, что впереди еще пять лет пахоты…

Это хорошо лишь тогда, когда все идет гладко. Не случается никаких травм, никаких проблем со здоровьем. Существуют же еще домашние бытовые проблемы. Решать их, находясь на сборах, не так просто.

Это в сборной мы как на курорте: тебя кормят, поят, обстирывают, гостиничный номер убирают, все для тренировок бесплатно предоставляют. Единственное, что в этой схеме остается сделать спортсмену, — это не опоздать на самолет, – сказал Устюгов.