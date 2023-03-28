Сергей Устюгов: «Сорин у Крамера долгое время был помощником. Расценивать помощников как самостоятельных специалистов для меня сложновато»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Егор Сорин Сергей Устюгов Маркус Крамер Лыжи

Сергей Устюгов рассказал о тренировках на самоподготовке и объяснил уход из группы Егора Сорина

— Я же четко понимаю, что моя работа нужна прежде всего мне самому. Например, я могу выйти на тренировку не в девять часов утра, а в 11. Точно так же по собственному графику решаю, когда пообедать, когда отдохнуть. Не приходится ни под кого подстраиваться.

Когда летом мы начинали работать с Егором Сориным в Малиновке, меня больше всего раздражали вопросы типа «Что ты выходишь так поздно?». Но в чем был смысл торопиться? Особенно когда у Егора тренировка по плану занимает два часа, а у меня — час. Закончить раньше и сидеть лишний час, ждать, когда обед будет? Не видел в этом смысла, если честно.

— На самом деле этот момент удивил меня больше всего. Уж с кем с кем, но не найти общий язык с Сориным, рядом с которым вы провели столько времени, тренируясь у Маркуса Крамера, надо было постараться.

— Дело в том, что Егор у Маркуса долгое время был помощником. Расценивать помощников как самостоятельных специалистов, которые начинают управлять процессом от и до, для меня, честно говоря, сложновато. Возможно, проблема наших взаимоотношений заключалась как раз в том, что мы с самого начала не обговорили все эти моменты.

— Ваше последующее тренировочное рвение было продиктовано желанием доказать Сорину, что он был не совсем прав, пытаясь подстроить вас под общий режим?

— Я не обижался на Егора, но определенное негодование внутри присутствовало. Особенно в первый месяц самостоятельной работы. Меня мало кто понимал, когда я принял решение уйти и работать самостоятельно. Многие пытались отговаривать.

Помню, позвонил Женя Дементьев, и в какой-то момент нашего разговора я ему сказал: «Если ты сейчас, в течение ближайших десяти минут, не прекратишь меня уговаривать оставить все как есть, наши отношения могут сильно подпортиться».

В итоге мы проговорили час, и для себя я понял, что все сделал правильно, – сказал Устюгов. 

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10 комментариев

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imaxim
Ответ grag68
Человека назвали мешком, тем самым предельно замотивировали. Видно было, что он пытается кому то что то доказать. На фоне немотивированного Большунова, для которого семья и дочка вышли на первый план, кажется, что вроде достиг каких то результатов, но ему повезет, если нас по прежнему не допустят к международным стартам, ловить ему там будет нечего. Отработанный материал вообщем
У Большунова такая база, что его форма не сильно снижается, если он не сделал какую-то работу перед конкретным турниром.

А хейтишь ты очень плохо, старайся лучше
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grag68
Человека назвали мешком, тем самым предельно замотивировали. Видно было, что он пытается кому то что то доказать. На фоне немотивированного Большунова, для которого семья и дочка вышли на первый план, кажется, что вроде достиг каких то результатов, но ему повезет, если нас по прежнему не допустят к международным стартам, ловить ему там будет нечего. Отработанный материал вообщем
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Дядя Степа
Устюшкин мощно подготовился под собственным присмотром. Спринты то ладно. Он их может пробежать на уровне сборников с минимальной подготовкой, чисто на лосиной дури. А вот на длинных дистанциях он зажигал знатно, что было удивительно. Ну ладно еще одна гонка, но целых два скиатлона и два марафона. После такого он точно поверил в себя.
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imaxim
Ответ SkierNSK
Но это не значит, что Сорин остаётся "помощником", а не стал самостоятельным тренером. Для его возраста, Сорин достиг вполне неплохих результатов.
Устюгов его так воспринимал, потому что для него главный тренер Крамер и он это много раз говорил
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Olga.t
уход Устюгова на самоподготовку оказался правильным.

Но пускать шпильки в сторону Сорина не стОит, никто не становится сразу главным/старшим тренером, все начинают с малого.

С другой стороны, ощущения Сергея мне понятны, действительно непросто принять "неглавного" когда-то тренера авторитетным руководителем. Такие вот тонкости.. ))
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Щеглот
Сейчас все оказались в щекотливом положении из-за сережиных художеств. Вот представьте, приходит Мальцев к Бородавко, спрашивает: - Слышь, Викторыч, объясни будь добр, что за дела. Я все лето жену, детей не видел, пахал как конь, делал все что ты мне велел. А теперь меня лентяй сережка, который тренировки начал с 5-го января, в одну калитку выносит. Как так?

И что Бородавко ему говорить? - Да, мол, черт побери. Сережа меня раскусил. Я вас гонял все лето просто так, просто мне зарплата нужна была. Ты уж извини, артемка.

Так что ли?

Конечно у Бородавко должны возникнуть подозрения в отношении устюгова. Или как минимум профессиональный интерес. А как так? А почему так? А давайте разберемся в ситуации, ведь ситуация не тривиальная.
Не могут не возникнуть вопросы, иначе он не тренер, а полено.

Сразу всплывет вопрос тестирования.

Ну то есть дело явно не закрыто и должно иметь продолжение. Потому что фактически устюгов бросил вызов всей ортодоксальной системе подготовки лыжников.
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SkierNSK
Ответ imaxim
Результат - на табло. Прав оказался Устюгов, доверившись своему организму и плану Крамера
Но это не значит, что Сорин остаётся "помощником", а не стал самостоятельным тренером. Для его возраста, Сорин достиг вполне неплохих результатов.
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SkierNSK
Сорину слегка прилетело😅 Значит комментарии Сорина после ухода Устюгова того немного задели. Во время комментирования марафона Сорин сказал, что судя по результатам Устюгова, они с Крамером всё же всё верно сделали, и признал, что Устюгов действительно отлично чувствует свой организм и может сам варьировать нагрузки на тренировках, и подход Крамера- на доверии, верный.
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imaxim
Ответ ks-1993
Ну это смешно. Тоже самое, как если бы футболисты Моуринью не воспринимали в Порту. Все начинают с помощников. Семак у Спаллети и тп
Результат - на табло. Прав оказался Устюгов, доверившись своему организму и плану Крамера
+3
-4
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ks-1993
Ну это смешно. Тоже самое, как если бы футболисты Моуринью не воспринимали в Порту. Все начинают с помощников. Семак у Спаллети и тп
+4
-1
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