Устюгов о победе в марафоне: «Крамер после гонки мне позвонил и сказал: «Ты crazy man»

рассказал о реакции на его победу в марафоне.

«Крамер после гонки мне позвонил и сказал: «Ты crazy man» (сумасшедший).

Он посмотрел видео, где я с первого километра начал убегать и «работать на все деньги». Сказал: «Ты сильный, талантливый, мы оба это знаем, план работает».

Жалко, что Маркуса нет рядом, но он всегда на связи», – сказал Устюгов о бывшем тренере сборной России.