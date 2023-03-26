Устюгов о победе в марафоне: «Крамер после гонки мне позвонил и сказал: «Ты crazy man»
Сергей Устюгов рассказал о реакции Маркуса Крамера на его победу в марафоне.
«Крамер после гонки мне позвонил и сказал: «Ты crazy man» (сумасшедший).
Он посмотрел видео, где я с первого километра начал убегать и «работать на все деньги». Сказал: «Ты сильный, талантливый, мы оба это знаем, план работает».
Жалко, что Маркуса нет рядом, но он всегда на связи», – сказал Устюгов о бывшем тренере сборной России.
что его и любим.
Он выиграл значит был лучше.