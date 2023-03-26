Устюгов о победе в марафоне: «Крамер после гонки мне позвонил и сказал: «Ты crazy man»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) чемпионат России Сергей Устюгов Маркус Крамер Р-Спорт Лыжи

Сергей Устюгов рассказал о реакции Маркуса Крамера на его победу в марафоне. 

«Крамер после гонки мне позвонил и сказал: «Ты crazy man» (сумасшедший).

Он посмотрел видео, где я с первого километра начал убегать и «работать на все деньги». Сказал: «Ты сильный, талантливый, мы оба это знаем, план работает».

Жалко, что Маркуса нет рядом, но он всегда на связи», – сказал Устюгов о бывшем тренере сборной России. 

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31 комментарий

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ОлесяОлеська
Пусть будет на связи с тобой и почаще - значит успехи и победы у Серёги будут и в следующем сезоне. Он прям зверь в этом году, радует.
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Leo Bonart
Ответ grag68
Без огромной работы не было бы Большунова. Устюгову надо было идти к Бородавко и там пахать до потери пульса, но для этого должн быть желание
Не всем подходит Бородавко, в России несколько тренерских групп высокого уровня
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Leo Bonart
Ответ Щеглот
Так работали бок о бок они с маркусом. С последних трех главных стартов 0 личных медалей. Это успех что ли?
Мужик, я тебя не понимаю: ты охотник или передаст?
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Игорь Мельников
Ответ alexisarguello
Устюгов стал настоящим украшением этого ЧР. Самые зрелищные и интересные гонки чемпионата - скиатлон и марафон таковыми стали в первую очередь благодаря Серёге. Без него нас ждала бы очередная серия "Большунов и все остальные". Азартный, по спортивному дерзкий, в чем-то авантюрный лыжник - так отличается от тех же норгов, которые все время бегут группой, чтоб притащить своего лидера на финиш. Серега - нестандартный лыжник, которого очень трудно просчитать и за которым невероятно интересно наблюдать)
Хорошо сказали, и точное определение для Устюгова - нестандартный и авантюрный, за
что его и любим.
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Дядя Степа
Надо у призеров проверить лыжи на скольжение. Чтобы закрыть вопрос со скольжением. После 15км проверили у всей десятки.
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alexisarguello
Ответ grag68
Без огромной работы не было бы Большунова. Устюгову надо было идти к Бородавко и там пахать до потери пульса, но для этого должн быть желание
Если методика работает с одним спортсменом - не значит, что она сработает с другим. Уверен, на одного Большунова или Непряеву через Бородавко прошли десятки лыжников, чьих имен мы даже не знаем.
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Дядя Степа
Посмотрите запись гонки, отметка 23.7км. Как мощно бесшажным идет Утюг, и как слабенько, на его фоне, попеременным ходом идут Червоткин и Большун. И он мочил со старта до 40км таким темпом. В принципе, Червоткин мог быть близко, но бросил на последних кругах. Не стоило этого делать, так как Устюг уже помирал на финишном круге, и отыграть секунд 40 было вполне возможно. Большун же бросил бороться еще раньше, в середине гонки. Поэтому и проигрыш такой. Но Утюг накормил всех убойным темпом на первых 20км, это точно.
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alexisarguello
Ответ grag68
Таких талантов в лыжах можно по пальцам пересчитать, но его благополучно зарыли. Если бы он хотя бы процентов на 80 тренировался от Большунова то Клебо о глобусах бы и не мечтал))
Возможно и другое: если б тренировался как Большунов - просадил бы здоровье и уже закончил бы карьеру.
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alexisarguello
Ответ Щеглот
Не тестили из-за отсутствия денюшек? Вон новость была, из олимпийцев в 2023м только Червоткина тестили один раз и все.
ФЛГР не занимается тестированием, что за чушь?
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alexisarguello
Ответ Mira_shock
Взять спринт и марафон - это супер талантливо!
Король лыж!
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re#mn
с первых метров рванул на все деньги и сорвал джек пот)
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alexisarguello
Устюгов стал настоящим украшением этого ЧР. Самые зрелищные и интересные гонки чемпионата - скиатлон и марафон таковыми стали в первую очередь благодаря Серёге. Без него нас ждала бы очередная серия "Большунов и все остальные". Азартный, по спортивному дерзкий, в чем-то авантюрный лыжник - так отличается от тех же норгов, которые все время бегут группой, чтоб притащить своего лидера на финиш. Серега - нестандартный лыжник, которого очень трудно просчитать и за которым невероятно интересно наблюдать)
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grag68
Ответ ekaterina_)))
Вы реально считаете, что все медали и кубки Клэбо и Большунова - это только огромная работа и трудолюбие?)
Без огромной работы не было бы Большунова. Устюгову надо было идти к Бородавко и там пахать до потери пульса, но для этого должн быть желание
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Матвей Суицидин
Не думаю, что у Устюгова единственного из топов лыжи хорошо работали, не нужно преуменьшать его вклад. У Червоткина не хуже работали, он на них не жаловался, просто тактически проиграл как и остальные, а у Большунова сил скорее не хватило, после смены лыж было отставание секунд 20 и потом уже отрыв снова стал расти. Просто Устюгов сделал то, что наделал практически никто в лыжах и что считалось невозможным и даже глупым. И это сработало.
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DarjaEE
Какой Маркус классный;) не боится, не скрывает, что помогает Сергею, и искренне гордится своим подопечным:) у Крамера, наверно, шок, что кроме "сумасшедший" ничего сказать не может;)
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ekaterina_)))
Ответ grag68
Таких талантов в лыжах можно по пальцам пересчитать, но его благополучно зарыли. Если бы он хотя бы процентов на 80 тренировался от Большунова то Клебо о глобусах бы и не мечтал))
Вы реально считаете, что все медали и кубки Клэбо и Большунова - это только огромная работа и трудолюбие?)
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Mira_shock
Взять спринт и марафон - это супер талантливо!
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grag68
Ответ SkierNSK
А есть такие, кто подумал, что Устюгова не смогут догнать и он выиграет, когда он поехал в отрыв? Реально на бумаге это выглядело авантюрой с минимальным шансом на успех, но кто не рискует, тот не выигрывает марафоны с отрывом больше минуты 😅
Степанова к примеру сразу сказала, что догонять будет очень сложно
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grag68
Ответ Andreir888
Маркусу и его команде величайшая благодарность и уважение!!! Лучшие!!!
Таких талантов в лыжах можно по пальцам пересчитать, но его благополучно зарыли. Если бы он хотя бы процентов на 80 тренировался от Большунова то Клебо о глобусах бы и не мечтал))
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Rinat Gazimzyanov
Ответ Guillermo
Вообще при равных лыжах его бы несколько человек догнали, и они уже небольшой группой разбирались дальше. Так уже было. Я уверен, Устюгов на это и рассчитывал, но его всё не догоняли и не догоняли. Тогда пришлось отдать все силы, чтобы даже не приближались. Вообще победа очень красивая и редкая, но это стечение обстоятельств и тяжелейшая работа.
Это правильно.Никто не отменяет заслуги Сергея в победе. Просто ещё и сложилось для него хорошо. Его первая пары лыж оказалась лучше чем у многих,а вчера она была третей.Как резко погода повлияла на скольжение, остальные ведь по вчерашнему дню и оценивали.При этом никто не говорит что Устюгов не заслужил эту победу.50 км идти по такому снегу в таком темпе. Может скорость бега сегодня была не такая высокая.
Он выиграл значит был лучше.
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Rinat Gazimzyanov
Ответ SkierNSK
А есть такие, кто подумал, что Устюгова не смогут догнать и он выиграет, когда он поехал в отрыв? Реально на бумаге это выглядело авантюрой с минимальным шансом на успех, но кто не рискует, тот не выигрывает марафоны с отрывом больше минуты 😅
Не было примеров такого побега. нигде. Когда то кто первый ведь появляется? Это даже для истории.
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Щеглот
Ответ Россия будет свободной
Помните ли вы еще те славные времена, когда Устюгов недоумевал, чем бОльшая часть сотрудников ФЛГР занимается? А теперь он даже от тренеров вяльбевских отказался. Внимание, вопрос: каков вклад ФЛГР в прогресс лучшего лыжника России 2023?
Не тестили из-за отсутствия денюшек? Вон новость была, из олимпийцев в 2023м только Червоткина тестили один раз и все.
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Guillermo
Ответ Россия будет свободной
Помните ли вы еще те славные времена, когда Устюгов недоумевал, чем бОльшая часть сотрудников ФЛГР занимается? А теперь он даже от тренеров вяльбевских отказался. Внимание, вопрос: каков вклад ФЛГР в прогресс лучшего лыжника России 2023?
Есть вклад. Даже по сегодняшней гонке Сергей обращался в сервис сборной накануне.
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Guillermo
Ответ SkierNSK
А есть такие, кто подумал, что Устюгова не смогут догнать и он выиграет, когда он поехал в отрыв? Реально на бумаге это выглядело авантюрой с минимальным шансом на успех, но кто не рискует, тот не выигрывает марафоны с отрывом больше минуты 😅
Вообще при равных лыжах его бы несколько человек догнали, и они уже небольшой группой разбирались дальше. Так уже было. Я уверен, Устюгов на это и рассчитывал, но его всё не догоняли и не догоняли. Тогда пришлось отдать все силы, чтобы даже не приближались. Вообще победа очень красивая и редкая, но это стечение обстоятельств и тяжелейшая работа.
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Bigus
Ответ Россия будет свободной
Помните ли вы еще те славные времена, когда Устюгов недоумевал, чем бОльшая часть сотрудников ФЛГР занимается? А теперь он даже от тренеров вяльбевских отказался. Внимание, вопрос: каков вклад ФЛГР в прогресс лучшего лыжника России 2023?
Не мешали ему готовиться.
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