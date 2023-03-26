Сергей Устюгов о победе в марафоне: «Думаю, после такой гонки можно не заканчивать. Я снова влюбился в лыжные гонки»

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов высказался о желании продолжить карьеру.

Сегодня лыжник выиграл классический 50-километровый марафон на чемпионате России в Тюмени.

«Не только ногу свело, все сводило. Сейчас носки не мог надеть, ребята помогали. Пресс свело. Чувствую себя нормально, посмотрим, что будет через часик. До сих пор потрясывает. Вроде пил, питался. Все ел: гели, энергетики.

Это была авантюра (уход в отрыв на первом этапе гонки – Sports.ru), решил попробовать. Как ребята многие меня знают, у меня была такая особенность: в голове где-то провода замыкало. Петя Седов сейчас написал: передай деду привет, который у тебя в голове провода замыкает. Вот сегодня, наверное, также замкнул провода и че-то пошло-пошло. В итоге терпел, рад, что вытерпел.

Последняя десятка была очень тяжелая, рад, что справился. Спасибо сервису – респект и уважуха всем, кто работал с лыжами, мы лучшие, сегодня все это видели. Маркусу Крамеру большой привет! Маркус, план работает, тренируемся дальше. Думаю, после такой гонки можно не заканчивать. Это мысли вслух, посмотрим, как будет. В целом, доволен. Гонка тяжелая, но такова работа.

Впереди еще Югорский марафон, где я планирую принять участие и побороться с биатлонистами. И хочу съездить на 70 км, надеюсь, быстро после гонки восстановлюсь и будет настроение ехать на дальнейшие марафоны.

Я снова влюбился в лыжные гонки. Коми – место силы лыжников, я готовился там к чемпионату России. Хоть было много скептиков и хейтеров, которые говорили, что ничего не получится, но удалось выиграть спринт и марафон. В гонке на 15 км немножко не получилось, лыжи внесли свои коррективы. Но я доволен чемпионатом России», – сказал Устюгов в эфире «Матч ТВ».

❄️ Лыжи. Чемпионат России. Устюгов выиграл классический масс-старт на 50 км, Червоткин уступил почти 1,5 минуты, Большунов – больше 2,5