Сергей Устюгов о победе в марафоне: «Думаю, после такой гонки можно не заканчивать. Я снова влюбился в лыжные гонки»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) чемпионат России Петр Седов Сергей Устюгов Югорский марафон Маркус Крамер Лыжи

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов высказался о желании продолжить карьеру.

Сегодня лыжник выиграл классический 50-километровый марафон на чемпионате России в Тюмени.

«Не только ногу свело, все сводило. Сейчас носки не мог надеть, ребята помогали. Пресс свело. Чувствую себя нормально, посмотрим, что будет через часик. До сих пор потрясывает. Вроде пил, питался. Все ел: гели, энергетики.

Это была авантюра (уход в отрыв на первом этапе гонки – Sports.ru), решил попробовать. Как ребята многие меня знают, у меня была такая особенность: в голове где-то провода замыкало. Петя Седов сейчас написал: передай деду привет, который у тебя в голове провода замыкает. Вот сегодня, наверное, также замкнул провода и че-то пошло-пошло. В итоге терпел, рад, что вытерпел.

Последняя десятка была очень тяжелая, рад, что справился. Спасибо сервису – респект и уважуха всем, кто работал с лыжами, мы лучшие, сегодня все это видели. Маркусу Крамеру большой привет! Маркус, план работает, тренируемся дальше. Думаю, после такой гонки можно не заканчивать. Это мысли вслух, посмотрим, как будет. В целом, доволен. Гонка тяжелая, но такова работа.

Впереди еще Югорский марафон, где я планирую принять участие и побороться с биатлонистами. И хочу съездить на 70 км, надеюсь, быстро после гонки восстановлюсь и будет настроение ехать на дальнейшие марафоны.

Я снова влюбился в лыжные гонки. Коми – место силы лыжников, я готовился там к чемпионату России. Хоть было много скептиков и хейтеров, которые говорили, что ничего не получится, но удалось выиграть спринт и марафон. В гонке на 15 км немножко не получилось, лыжи внесли свои коррективы. Но я доволен чемпионатом России», – сказал Устюгов в эфире «Матч ТВ».

❄️ Лыжи. Чемпионат России. Устюгов выиграл классический масс-старт на 50 км, Червоткин уступил почти 1,5 минуты, Большунов – больше 2,5

30 комментариев

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imaxim
Ответ Дядя Степа
В прошлом сезоне он также серьезно готовился к ОИ. Было ошибкой пропускать скиатлон. Там весь подиум мог быть российским. Также, до сих пор грустно, что Устюше не повезло с выходом в финал спринта. Было бы очень интересно увидеть: кто выдержит его максимальный темп.
Потому что не надо было быть хитрее всех им с Крамером и пытаться протолкнуть Мальцева в эстафету и из-за этого сниматься со скиатлона)) благодарность Мальцева думаю Устюгов никогда не забудет
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Дядя Степа
Интересно, Яким мог бы сегодня что-нибудь противопоставить?
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Дядя Степа
В прошлом сезоне он также серьезно готовился к ОИ. Было ошибкой пропускать скиатлон. Там весь подиум мог быть российским. Также, до сих пор грустно, что Устюше не повезло с выходом в финал спринта. Было бы очень интересно увидеть: кто выдержит его максимальный темп.
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ParovozovArkadij
Глядя на такие результаты, возникает ощущение, что для Лося всё только начинается. Ещё как минимум года четыре на топовом уровне пробегает.
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imaxim
Ответ hett
жалко, что в кировск не поедет
Югорский марафон все же родная гонка для него
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александр
На первых километрах было переживание за Серегу. До последнего километра держал в напряжении.
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Светка
"передай деду привет, что у тебя в голове провода замыкает" - это пять баллов!)
Сергей, спасибо тебе и деду за победу!!!)
❤️❤️❤️
+9
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heivani
Просто 👑!
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Кот под ногами майора
Давай, Лось, продолжай! На радость себе и нам
+4
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Россия будет свободной
Главная в лыжах жертва своего государства.
Отстранили - из-за афер имени Мутко - от ОИ в самом расцвете сил, не допустили до нескольких ЧМ.

И перспективы не менее туманны.

Судьба гения в России
+5
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DonaldBrashear 2.0
блин, российские соревнования просто кайф в этом году. очень рад, что Устюгов перезапустил карьеру, и начал побеждать, его не хватало.
+3
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Лебедь Белая
Радостно за Сергея!
Хорошо бы мысли вслух переросли в реальность - продолжение спортивной карьеры))
+4
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BeastI666I
Ответ папазол
Ну если это место хлебное? Что -то не понимаю, кто не дает свежей крови его занять?
вот! слва богу, хоть вопрос правильный. Но минус все равно мне поставил, да? ))) Научись думать. Вопросы то правильные задаешь. Может тогда будешь плюсы мне ставить.
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Виктор Никитин
Сергею ещё лет-то лет, ещё бегать и бегать
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папазол
Ответ BeastI666I
а зачем заканчивать? у меня такое ощущение, что в россии любое хлебное место пожизненное... как же вы все бесите! нужна свежая кровь! везде! нужна свежая кровь.
Ну если это место хлебное? Что -то не понимаю, кто не дает свежей крови его занять?
+5
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Sanan1908
Сергей ,просто монстр. Любимый лыжник из России! Надеюсь ещё увидим его на Чм и Олимпиаде
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0
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F242
Сколько же сегодня словил бы Розовый на этой трассе...
+3
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SkierNSK
Отличная мысль. Устюгов очень нужен команде, да и Большунов сейчас добавит на тренировках 😅
+3
0
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hett
жалко, что в кировск не поедет
0
0
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BeastI666I
а зачем заканчивать? у меня такое ощущение, что в россии любое хлебное место пожизненное... как же вы все бесите! нужна свежая кровь! везде! нужна свежая кровь.
0
-7
-7
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Olga.t
Это была лучшая авантюра в сезоне!!
Каюсь, я обалдела от такого старта и сомнений было много.
Но Сергей показал, кто сегодня был хозяином на лыжне!
+7
0
+7
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Marcus Varro
Серега сделал то, что Клэбо не снилось, выиграл спринт и марафон! Вот это универсализм, вот это класс. Продолжай, Сергей, с тобой лыжи интереснее.
+32
-2
+30
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Валентина Перцева
Сергей, конечно, уникальный спортсмен. Превратил марафон в спринт, практически, со старта - это было мощно! 👏🏻 Застуженная трудовая победа🥇
+13
0
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imaxim
Серёжа лучший!! Я думаю он даже сам не знал, что так может!!
Никаких заканчивать! Надо сказать ещё своё слово))
Он все может. Спасибо, я просто счастлив
+21
-1
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Ksusha
Легенда!
+6
0
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