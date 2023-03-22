Маркус Крамер: «Конечно, Устюгов мог бы обыграть Клэбо в спринте. И классическим, и свободным стилем»
Маркус Крамер считает, что Сергей Устюгов смог бы обыграть Йоханнеса Клэбо в спринте.
– Удалось ли вам посмотреть скиатлон на чемпионате России? Это лучшая гонка сезона для Устюгова?
– У меня нет возможности смотреть гонки в прямом эфире, но я слежу за ними по онлайн-статистике. Конечно, это была одна из лучших гонок Сергея этой зимой.
– На ваш взгляд, Сергей смог бы обыграть Йоханнеса Клэбо в спринте?
– Федерико Пеллегрино обыграл Клэбо в коньковом спринте, и, конечно, Сергей тоже мог бы обыграть, возможно, и классическим, и свободным стилем, – сказал Крамер.
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