Маркус Крамер: «Конечно, Устюгов мог бы обыграть Клэбо в спринте. И классическим, и свободным стилем»

считает, что смог бы обыграть в спринте.

– Удалось ли вам посмотреть скиатлон на чемпионате России? Это лучшая гонка сезона для Устюгова?

– У меня нет возможности смотреть гонки в прямом эфире, но я слежу за ними по онлайн-статистике. Конечно, это была одна из лучших гонок Сергея этой зимой.

– На ваш взгляд, Сергей смог бы обыграть Йоханнеса Клэбо в спринте?

– Федерико Пеллегрино обыграл Клэбо в коньковом спринте, и, конечно, Сергей тоже мог бы обыграть, возможно, и классическим, и свободным стилем, – сказал Крамер.

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