Маркус Крамер: «Конечно, Устюгов мог бы обыграть Клэбо в спринте. И классическим, и свободным стилем»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) чемпионат России сборная Норвегии Сергей Устюгов Йоханнес Клэбо Маркус Крамер Лыжи

Маркус Крамер считает, что Сергей Устюгов смог бы обыграть Йоханнеса Клэбо в спринте.

– Удалось ли вам посмотреть скиатлон на чемпионате России? Это лучшая гонка сезона для Устюгова?

– У меня нет возможности смотреть гонки в прямом эфире, но я слежу за ними по онлайн-статистике. Конечно, это была одна из лучших гонок Сергея этой зимой.

– На ваш взгляд, Сергей смог бы обыграть Йоханнеса Клэбо в спринте?

– Федерико Пеллегрино обыграл Клэбо в коньковом спринте, и, конечно, Сергей тоже мог бы обыграть, возможно, и классическим, и свободным стилем, – сказал Крамер.

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