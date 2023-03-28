Елена Вяльбе: «Руководители «коллективного Запада» ничего не смыслят в истории, поэтому их страны будущего не имеют»

Теги ФЛГР Елена Вяльбе Политика Р-Спорт Лыжи

Елена Вяльбе высказалась о политической ситуации в мире. 

«Смешно от этого «коллективного Запада». Против выступают политики, а простые люди не против России. Видимо, они больше знают историю. Руководители «коллективного Запада» ничего не смыслят в ней, поэтому их страны будущего не имеют, это 100%. Как будто с чистого листа начинают, что опасно. Мне кажется, они и географию не знают. Потому что количество людей против и за нас — совсем не смешно!

Закрыли они Украинскую православную церковь (Московского патриархата) и еще угрожают тем попам, которые там служили, настоятелям храмов и церквей. И это все поддерживается «коллективным Западом»! Ну, тогда, ребята, вы далеко все уйдете.   Рано или поздно «коллективный Запад» начнет задумываться и посчитает, что на Земле людей не миллиард. Все остальные — мы и те, кто с нами общается. Ну, может быть, Индия не так близко дружит, хотя и не разрывает отношения. Вряд ли там скажут, что если сейчас приедет Владимир Владимирович, то его арестуют! Не могу представить, смешные люди! 

Если сейчас выставить 100 американцев, простых людей, которые живут в разных штатах и попросить показать Украину на карте, 99 человек точно скажут: «Я первый раз слышу, это что вообще такое?» Из них 50% не будет знать, где находится Россия. Это, наверное, нормально, ведь им такая информацию не нужна. Они в Америке могут никуда и не выезжать из страны. Покататься на лыжах — на Аляску съездить, например. Живут в своем мире — «Соединенные штаты Америки». Это их дело.

В целом же, будь то США, Германия, Франция или любая другая страна — люди простые к России относятся хорошо», – сказала Вяльбе. 

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38 комментариев

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Дмитрий Соболев
откуда в комментариях столько людей ненавидящих страну и наших людей? откуда вы беретесь ?
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Щеглот
Как будто гуглом переводили. С норвежского. Когда с норвежского гуглом переводят такой же бессвязный поток бреда получается. Но эффектного менеджера не переводили ведь с норвежского. Откуда же этот бред? У нее явно с головой нехорошо.
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Jefri AG
Сразу видно что у тётки телевизор вместо мозгов, ну просто идеальный образчик путинского электората. С такими бесполезно спорить и что-то им доказывать, можно сразу ставить крест на человеке.
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Olga.t
О, ещё один великий знаток истории, географии и геополитики.
Вяльбе уже тесно в кресле президента ФЛГР, рвётся в большую политику.
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Заборостроитель
Северная провинция КНР не ляжет под коллективный запад
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akrets
Нечто
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Oleg
Есть знатоки, Вяльбе пьющая женщина?
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Melnikov1968
Какой-то бесвязный поток слов. Позорный выпад.
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Александр Скворцов
Куда руководителям "коллективного Запада" до Елены Вяльбе в осмыслении истории!
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pinokkio
Молодец Лена, всё правильно
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Бобынин
Вряд ли Лена сама всё это написала. Сама она и двух предложений связных не осилит.
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ks-1993
Ответ Евгений Соболев
Будущее есть только у рассеи и бабушки Вяльбе?... наконец то мы это узнали!)
Вы в курсе сколько лет младшему ребенку бабушки?
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ks-1993
Ну про географию права. Уверен, большая часть американцев на карте, где нет разметки, Украину покажут в районе Болгарии или Австрии.
Про УПЦ права вдвойне, сегодня только в Ивано-Франковске снова издевательства и захват храма
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-3
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nnn4404
А чего ее угомонить не могут, ведь она же дичь несет постоянно?
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Евгений Соболев
Будущее есть только у рассеи и бабушки Вяльбе?... наконец то мы это узнали!)
+5
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Валентин и ыч
Американцу ехать на Аляску покататься на лыжах - примерно как россиянину на Камчатку с теми же целями: можно, но есть куча других мест поближе и поцивилизованнее.
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Владимир Ч
ей больше идет когда она с булкой во рту
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АГОШКИН Алексей
У нас много простых людей,которые плохо к западу относятся?
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melmi
Риторика Скабеевой/Соловьева
Она всю жизнь каталась по миру как спортсменка и потом и функционер и никогда в интервью не лила на Запад такие помои
Неужели за год можно так мозг потерять
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Бобынин
О боже! Кто-нибудь, остановите её)))
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Олег Кузнецов
Вяльбе со Степановой что-ли конкурировать начала?
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Кирковский Александр
У нее видимо логика - зимняя олимпиада не скоро, дед до того времени не доживет. А я быстро переобуюсь.
+5
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thisbooksucksomuch
какой-то поток сознания...
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sintenced
Господи, у нее совсем мозги жиром заплыли уже.
+7
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слесарь Гавриленко
по шкале депутата Тетрюшкова где-то 0.8 - 0.9
+8
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