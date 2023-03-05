Юрий Бородавко: «Удивляют проигрыши Клэбо. Он проводил гонки с полной доминантой, а на ЧМ его обыгрывают, и очень серьезно»

Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко сборная Норвегии Йоханнес Клэбо Симен Хегстад Крюгер Лыжи

Юрий Бородавко удивлен не максимальному результату Йоханнеса Клэбо на чемпионате мира.

«Меня удивляют проигрыши Клэбо, поскольку Йоханнес показывал великолепные результаты до этого. Он проводил яркие, мощные гонки с полной доминантой, и на чемпионате мира он очень близко, но его обыгрывают, и очень серьезно. Поэтому есть определенная доля удивления, но все-таки тот же самый (Симен) Крюгер – один из сильнейших спортсменов, который, на любой гонке, где он стартует, всегда среди фаворитов.

Я думаю, мы бы не остались без медалей, но я бы не взялся говорить насчет количества. Лыжные гонки отличает то, что их определяет очная борьба, и ее предсказать невозможно.

По прошествии времени могу сказать, что подготовка к «Чемпионским высотам» отличается от подготовки к чемпионату мира и Олимпийским играм. Все-таки психологически это несколько другой уровень, и настрой спортсменов все равно не такой боевой, как было раньше», – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
бизе
Ответ Emma Nevskaia
а вы туда вообще не попали
А Вы имеете отношение к спорту ? Или только тяп ляп ? Знаете что такое спортивный отбор ? Или не слышали об этом ? 😀😀😀
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Гороховик
Блин Бородавко - это профессионал или кто? В чем удивление, если на Кубке он бегает разделки 10км и дуатлоны 20км, а на ЧМ получил старые-добрые 15+30.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Emma Nevskaia
а вы туда вообще не попали
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ASH11
Точно также проигрывает, как проигрывал сам Большунов в 2019 и 2021. От Большунова тогда, особенно в 2021 году, ждали гораздо больше золотых медалей.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий