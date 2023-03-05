Юрий Бородавко: «Удивляют проигрыши Клэбо. Он проводил гонки с полной доминантой, а на ЧМ его обыгрывают, и очень серьезно»

удивлен не максимальному результату на чемпионате мира.

«Меня удивляют проигрыши Клэбо, поскольку Йоханнес показывал великолепные результаты до этого. Он проводил яркие, мощные гонки с полной доминантой, и на чемпионате мира он очень близко, но его обыгрывают, и очень серьезно. Поэтому есть определенная доля удивления, но все-таки тот же самый (Симен) – один из сильнейших спортсменов, который, на любой гонке, где он стартует, всегда среди фаворитов.

Я думаю, мы бы не остались без медалей, но я бы не взялся говорить насчет количества. Лыжные гонки отличает то, что их определяет очная борьба, и ее предсказать невозможно.

По прошествии времени могу сказать, что подготовка к «Чемпионским высотам» отличается от подготовки к чемпионату мира и Олимпийским играм. Все-таки психологически это несколько другой уровень, и настрой спортсменов все равно не такой боевой, как было раньше», – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам.