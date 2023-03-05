Юрий Бородавко о норвежских лыжниках: «Все спортсмены, у кого есть терапевтические исключения, – допингеры, включая астматиков»

Тренер Юрий Бородавко считает норвежских лыжников, страдающих астмой, допингистами.

«Я считаю так: все те спортсмены, у кого есть терапевтические исключения, – это допингеры, включая астматиков.

Они все сидят на допинговых препаратах, они подстраховались разрешением своих антидопинговых лабораторий для получения возможности применять допинговые препараты. За этими препаратами, которые кажутся безобидными, кроются серьезные вещи.

Они об этом объявили, потому что флажок упал и они считают, что им все можно, что они прикрыты по юридической стороне. Именно поэтому они так свободно себя чувствуют.

Как только уберут терапевтические разрешения, мы увидим совершенно другую картину, даже в норвежской команде», – сказал Бородавко.

ПРИМЕЧАНИЕ: для использования препаратов от астмы не нужны терапевтические исключения.