Юрий Бородавко о норвежских лыжниках: «Все спортсмены, у кого есть терапевтические исключения, – допингеры, включая астматиков»
Тренер Юрий Бородавко считает норвежских лыжников, страдающих астмой, допингистами.
«Я считаю так: все те спортсмены, у кого есть терапевтические исключения, – это допингеры, включая астматиков.
Они все сидят на допинговых препаратах, они подстраховались разрешением своих антидопинговых лабораторий для получения возможности применять допинговые препараты. За этими препаратами, которые кажутся безобидными, кроются серьезные вещи.
Они об этом объявили, потому что флажок упал и они считают, что им все можно, что они прикрыты по юридической стороне. Именно поэтому они так свободно себя чувствуют.
Как только уберут терапевтические разрешения, мы увидим совершенно другую картину, даже в норвежской команде», – сказал Бородавко.
ПРИМЕЧАНИЕ: для использования препаратов от астмы не нужны терапевтические исключения.
Выдаёт антидопинговый комитет FIS на международном уровне, а не какая-нибудь "организация".
Особенно доставляют профи, жрущие анаболики из тюбика с надписью "Допинг"
Не знаю как сейчас, но раньше в той организации, которая занимается толи выдачей, толи контролем исключений одним из участников был россиянин. Так что всё, что Вяльбе и Юрий Викторович говорят о более тяжелых препаратах имеет под собой некие реальные основания. Потому что, когда эта тема только начала ими подниматься, кто-то из них сослался на него в своём интервью.
невозможно на борще и манной каше такие сверхнагрузки переносить и восстанавливаться после них
другой вопрос, что quod licet Iovi, non licet bovi