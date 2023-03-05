Юрий Бородавко о норвежских лыжниках: «Все спортсмены, у кого есть терапевтические исключения, – допингеры, включая астматиков»

Теги допинг лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко сборная Норвегии Р-Спорт Лыжи

Тренер Юрий Бородавко считает норвежских лыжников, страдающих астмой, допингистами.

«Я считаю так: все те спортсмены, у кого есть терапевтические исключения, – это допингеры, включая астматиков.

Они все сидят на допинговых препаратах, они подстраховались разрешением своих антидопинговых лабораторий для получения возможности применять допинговые препараты. За этими препаратами, которые кажутся безобидными, кроются серьезные вещи.

Они об этом объявили, потому что флажок упал и они считают, что им все можно, что они прикрыты по юридической стороне. Именно поэтому они так свободно себя чувствуют.

Как только уберут терапевтические разрешения, мы увидим совершенно другую картину, даже в норвежской команде», – сказал Бородавко.

ПРИМЕЧАНИЕ: для использования препаратов от астмы не нужны терапевтические исключения.

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36 комментариев

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Алекс Я
Ответ Ярик01
Я против лицемерия, особенно в устах Бородавко, у кого достаточно подопечных, пойманных на реальном допинге, и кто не мог не знать о применении своими птенцами
Да ладно ,лицемерие это когда допингистов прододжают допускать до стартов,а чистых -нет.причём это зависит только от гражданства спортсменов.
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frontman5
Ответ FrEeMaN88
Ну,наконец,то Легкова и свои признали
У вас там одна на всех методичка про Легкова?
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Алексей Никитин
Ответ imaxim
Бородавко тоже дисквалификацию получил)
Вопрос конечно сложный. По мне спортсмен может и сам что-то намутить, но в этом случае нет такого, что все по головно как с нашими ходоками и человеческий фактор никто не отменял.
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imaxim
Ответ Алексей Никитин
Его или все таки его спортсмена?
Бородавко тоже дисквалификацию получил)
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Pikachu Pikachu
Ответ Алексей Никитин
Его или все таки его спортсмена?
Его (в 2010 году), за то, что его спортсмены попадались на ЭПО. То есть посчитали, что его вина в этом есть
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Алексей Никитин
Ответ Pikachu Pikachu
Человеку, которого отстраняли в России за ЭПО, уж надо бы молчать в тряпочку
Его или все таки его спортсмена?
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Pikachu Pikachu
Человеку, которого отстраняли в России за ЭПО, уж надо бы молчать в тряпочку
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Ярик01
Ответ Anouck
Есть такое, но насчёт того, что всех норвежцев мажут одной краской, не совсем согласна. Обратите внимание на последний абзац. Там где говорится о том, что сильно изменится расклад сил внутри сборной. Дело даже не в астме. Просто давайте по-честному. Реально больной человек с диагнозом как у Рете, вряд ли станет заниматься зимним видом спорта. До чего бы там не дошла ихняя медицина - это очень большой риск. Не знаю как сейчас, но раньше в той организации, которая занимается толи выдачей, толи контролем исключений одним из участников был россиянин. Так что всё, что Вяльбе и Юрий Викторович говорят о более тяжелых препаратах имеет под собой некие реальные основания. Потому что, когда эта тема только начала ими подниматься, кто-то из них сослался на него в своём интервью.
В какой ещё той организации? Зачем эта дешевая фантазия для слушающих лохов, зная, что твоё вранье не проверят в такой "толи " формулировке.
Выдаёт антидопинговый комитет FIS на международном уровне, а не какая-нибудь "организация".
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FrEeMaN88
Ну,наконец,то Легкова и свои признали
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Leo Bonart
Ответ Savarona25
Препараты против астмы, приносящие золотые медали на любых соревнованиях - популярный миф для народа, оправдывающий собственные неудачи и недоработки. Часто слышен из уст спортивных чиновников, спортсменов, мечтающих стать чиновниками или депутатами, а также тренеров, прикрывающих этими разговорами свой непрофессионализм.
Конечно-конечно, то ли дело страшный допинг мельдоний
Особенно доставляют профи, жрущие анаболики из тюбика с надписью "Допинг"
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Anouck
Ответ Montenegro Serbian
Как-то стало уже утомлять перебрасывание какашками между нашими и норвежцами: эти утверждают что наши - это плоть от плоти продукт государственной допинг-системы, а наши всех норгов соответственно мажут одной краской, что они бегают только на препаратах от астмы. И что самое интересное никто никому ничего в итоге доказать не может, но все измазались. Какой-то прям отдельный вид спорта: русско-норвежские допинг-срачи.
Есть такое, но насчёт того, что всех норвежцев мажут одной краской, не совсем согласна. Обратите внимание на последний абзац. Там где говорится о том, что сильно изменится расклад сил внутри сборной. Дело даже не в астме. Просто давайте по-честному. Реально больной человек с диагнозом как у Рете, вряд ли станет заниматься зимним видом спорта. До чего бы там не дошла ихняя медицина - это очень большой риск.

Не знаю как сейчас, но раньше в той организации, которая занимается толи выдачей, толи контролем исключений одним из участников был россиянин. Так что всё, что Вяльбе и Юрий Викторович говорят о более тяжелых препаратах имеет под собой некие реальные основания. Потому что, когда эта тема только начала ими подниматься, кто-то из них сослался на него в своём интервью.
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Ярик01
Ответ Алекс Я
Это ты красиво сказал.только не верю тебе.ты своего спортсмена гнобишь.на Западе своих не сдают.
Я против лицемерия, особенно в устах Бородавко, у кого достаточно подопечных, пойманных на реальном допинге, и кто не мог не знать о применении своими птенцами
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Надежда67
Я норвежцам задавала вопрос, почему у населения Норвегии диагностирована астма у 3-4% населения,а в сборных по лыжным видам-50-70% .Начинается это в спортинтернатах у детей,проводятся тесты,при ухудшении тестов при низкой температуре-назначаются препараты.Но обычные норвежцы тоже не могут объяснить,типа врачам виднее.
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Leo Bonart
Ответ Lanc
Много лет обвиняли Сундбю в использовании терапевтического исключения по астме, а потом выяснилось, что никакого исключения у него нет.
Заодно выяснилось, что бронхолитики он жрет больше, чем те, у кого есть
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NoWar
И этому лавры Васильева покоя не дают?
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Алекс Я
Ответ Ярик01
Норвежцы или никарагуанцы это последние кто меня интересуют, никогда там не был, своя страна в первую очередь.
Это ты красиво сказал.только не верю тебе.ты своего спортсмена гнобишь.на Западе своих не сдают.
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Guillermo
Ответ иг1171
Большунов ?
Если принимает, то допингер. Не поняли логику?)
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Evgeniy Kropachev
да весь профессиольный спорт на фарме

невозможно на борще и манной каше такие сверхнагрузки переносить и восстанавливаться после них

другой вопрос, что quod licet Iovi, non licet bovi
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Lanc
Много лет обвиняли Сундбю в использовании терапевтического исключения по астме, а потом выяснилось, что никакого исключения у него нет.
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Savarona25
Препараты против астмы, приносящие золотые медали на любых соревнованиях - популярный миф для народа, оправдывающий собственные неудачи и недоработки. Часто слышен из уст спортивных чиновников, спортсменов, мечтающих стать чиновниками или депутатами, а также тренеров, прикрывающих этими разговорами свой непрофессионализм.
+9
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Arty K.
А если не все, готов извиниться публично?
+1
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Oleg152762
Можно, конечно, долго спорить про астматиков и допингёров. Но Юрию Викторовичу, имеющему в недалёком прошлом допинговые залёты, лучше высказываться осторожнее.
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Назар Игорь
Вообще непонятно откуда в Норвегии астматики. Горы, море, чистый воздух, небольшое количество дымящих труб. Здоровый образ жизни, спиртное употребляют умеренно. Хитрят, потомки викингов.
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Ярик01
Ответ Алекс Я
А мнение норвежцев тебя не интересует?
Норвежцы или никарагуанцы это последние кто меня интересуют, никогда там не был, своя страна в первую очередь.
+6
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Алекс Я
Ответ Ярик01
Все спортсмены, у кого есть терапевтические исключения, – допингеры. Интересное мнение о Большунове, чего уж там.
А мнение норвежцев тебя не интересует?
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