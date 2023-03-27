Юрий Бородавко: «У Большунова есть джокер в рукаве, который он еще ни разу не использовал. Нам есть за счет чего прибавить»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко Александр Большунов Лыжи

Юрий Бородавко заявил, что Александр Большунов может стать еще сильнее как лыжник.

– Лыжный сезон фактически закончен и самое время спросить: в какой степени вам удалось реализовать то, что было задумано?

– Мы с самого начала четко ориентировались на то, что будем бегать исключительно внутри России.

Сейчас можно констатировать, что календарь был прекрасно организован, по количеству гонок мы нисколько не проиграли Кубку мира. При этом у мужчин уровень конкуренции остался очень высоким.

– К сожалению, этого не скажешь о девочках. Вы сами не так давно признали, что Наталье Непряевой откровенно не хватает жесткого соперничества, и от этого страдает мотивация.

— Конкуренции на самом деле не хватало и Саше Большунову. Он не исчерпал в этом плане резервы повышения собственной работоспособности.

Образно выражаясь, у него есть джокер в рукаве, который он ещё ни разу не использовал. Не стану детализировать, но нам есть за счет чего прибавить.

– Извлекать джокер из рукава планируете на Олимпиаде-2026?

– До возвращения на этапы Кубка мира вытаскивать его точно не станем, – сказал Бородавко. 

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4 комментария

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Верю-не верю
Сильно сомневаюсь я, что у Большуного остались какие-то резервы для роста. Он уже сейчас выглядит как загнанная лошадь - в свои 26 лет, как 40-й мужичина. Техника хода у него отличная, что в коньке, что классикой, здесь уже ничего не улучшить. Соотношение веса тела и мышечной массы тоже на очень высоком уровне - худеть не стоит, да и не получится. Захочет в это межсезонье прокачать свои спринтерские навыки, так чай уже не юноша, мартышкин труд, только сработает во вред своим стайерским качествам. Ему бы отдохнуть годик от конских объемов своего тренера, возможно с новыми силами потом что-нибудь смог придумать
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SkierNSK
"Конкуренции на самом деле не хватало и Саше Большунову."
Ну в этом сезоне Большунов всё же проигрывал: Мальцеву, Белову, Коростелёву, Червоткину, Устюгову, Терентьеву. На КМ не первым из наших он был реже, так что точно есть куда добавлять.
+7
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+7
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Йенс Мустерманн
Бородавко решил сделать из вечно второго ЭПОхального лыжника, коль уж с Дементьевым не прокатило.
+4
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-1
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пернатый
ЭПО?????
+6
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