Юрий Бородавко: «У Большунова есть джокер в рукаве, который он еще ни разу не использовал. Нам есть за счет чего прибавить»

заявил, что может стать еще сильнее как лыжник.

– Лыжный сезон фактически закончен и самое время спросить: в какой степени вам удалось реализовать то, что было задумано?

– Мы с самого начала четко ориентировались на то, что будем бегать исключительно внутри России.

Сейчас можно констатировать, что календарь был прекрасно организован, по количеству гонок мы нисколько не проиграли Кубку мира. При этом у мужчин уровень конкуренции остался очень высоким.

– К сожалению, этого не скажешь о девочках. Вы сами не так давно признали, что Наталье Непряевой откровенно не хватает жесткого соперничества, и от этого страдает мотивация.

— Конкуренции на самом деле не хватало и Саше Большунову. Он не исчерпал в этом плане резервы повышения собственной работоспособности.

Образно выражаясь, у него есть джокер в рукаве, который он ещё ни разу не использовал. Не стану детализировать, но нам есть за счет чего прибавить.

– Извлекать джокер из рукава планируете на Олимпиаде-2026?

– До возвращения на этапы Кубка мира вытаскивать его точно не станем, – сказал Бородавко.