Юрий Бородавко: «Может быть, Большунову придется пропустить первые дни чемпионата России. Может, даже и весь чемпионат»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) чемпионат России Юрий Бородавко Александр Большунов Лыжи

Александр Большунов может пропустить чемпионат России по лыжным гонкам.

Об этом сообщил тренер российских лыжников Юрий Бородавко.

– Насколько готов к чемпионату России Большунов?

– После болезни восстанавливается. Начал тренироваться. По приезде проведем работу.

Может быть, первые дни чемпионата России придется пропустить. Может, даже и весь чемпионат. Все будет зависеть от того, как проведем тренировки 17 марта.

– Под угрозой сейчас участие в спринте?

– Будем смотреть по самочувствие. Сейчас говорить об этом рано. Накануне старта примем уже окончательное решение.

– Согласны, что в этом сезоне его часто преследуют болезни?

– Потому что мы больше передвигаемся по России, больше находимся в местах скопления народа. Поэтому болезни чаще прилетают.

– Не влияет ли усталость от предыдущего олимпийского сезона?

– Нет. Думаю, что прежде всего из-за скоплений народа. Приходится много передвигаться общественным транспортом, – сказал Бородавко.

Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Тюмени

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2 комментария

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закрыт по беспределу
Фигасе допущение
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imaxim
Я думаю, что в итоге кончится тем, что Большунов выступит во всех гонках.
Если буду неправым, то извинюсь как только не увижу его на старте
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