Юрий Бородавко: «Может быть, Большунову придется пропустить первые дни чемпионата России. Может, даже и весь чемпионат»
Александр Большунов может пропустить чемпионат России по лыжным гонкам.
Об этом сообщил тренер российских лыжников Юрий Бородавко.
– Насколько готов к чемпионату России Большунов?
– После болезни восстанавливается. Начал тренироваться. По приезде проведем работу.
Может быть, первые дни чемпионата России придется пропустить. Может, даже и весь чемпионат. Все будет зависеть от того, как проведем тренировки 17 марта.
– Под угрозой сейчас участие в спринте?
– Будем смотреть по самочувствие. Сейчас говорить об этом рано. Накануне старта примем уже окончательное решение.
– Согласны, что в этом сезоне его часто преследуют болезни?
– Потому что мы больше передвигаемся по России, больше находимся в местах скопления народа. Поэтому болезни чаще прилетают.
– Не влияет ли усталость от предыдущего олимпийского сезона?
– Нет. Думаю, что прежде всего из-за скоплений народа. Приходится много передвигаться общественным транспортом, – сказал Бородавко.
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