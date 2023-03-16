Юрий Бородавко: «Может быть, Большунову придется пропустить первые дни чемпионата России. Может, даже и весь чемпионат»

может пропустить чемпионат России по лыжным гонкам.

Об этом сообщил тренер российских лыжников .

– Насколько готов к чемпионату России Большунов?

– После болезни восстанавливается. Начал тренироваться. По приезде проведем работу.

Может быть, первые дни чемпионата России придется пропустить. Может, даже и весь чемпионат. Все будет зависеть от того, как проведем тренировки 17 марта.

– Под угрозой сейчас участие в спринте?

– Будем смотреть по самочувствие. Сейчас говорить об этом рано. Накануне старта примем уже окончательное решение.

– Согласны, что в этом сезоне его часто преследуют болезни?

– Потому что мы больше передвигаемся по России, больше находимся в местах скопления народа. Поэтому болезни чаще прилетают.

– Не влияет ли усталость от предыдущего олимпийского сезона?

– Нет. Думаю, что прежде всего из-за скоплений народа. Приходится много передвигаться общественным транспортом, – сказал Бородавко.

Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Тюмени