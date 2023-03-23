Бородавко о Большунове в биатлоне: «Если попробовать себя в шоу-гонке, то будет неплохо. Но не серьезные соревнования»
Тренер Александра Большунова считает, что лыжник мог бы выступить в биатлонной шоу-гонке.
– А если Большунов захочет попробовать себя в биатлоне, разрешите?
– Попробовать-то можно все. Однако любой вид спорта требует полной самоотдачи и полного погружения в процесс.
В биатлоне прежде всего нужно иметь очень хорошие навыки стрельбы, не говоря уже о лыжных навыках, которые у них тоже высоки.
Чтобы выйти на уровень наших современных биатлонистов по стрельбе, одного года не хватит. Думаю, Александр будет заниматься только лыжными гонками.
Если разово попробовать себя в биатлоне в шоу-гонке для разнообразия, то будет неплохо, конечно. Но не серьезные соревнования», – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.
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