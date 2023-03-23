Бородавко о Большунове в биатлоне: «Если попробовать себя в шоу-гонке, то будет неплохо. Но не серьезные соревнования»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко Александр Большунов Биатлон

Тренер Александра Большунова считает, что лыжник мог бы выступить в биатлонной шоу-гонке.

– А если Большунов захочет попробовать себя в биатлоне, разрешите?

– Попробовать-то можно все. Однако любой вид спорта требует полной самоотдачи и полного погружения в процесс.

В биатлоне прежде всего нужно иметь очень хорошие навыки стрельбы, не говоря уже о лыжных навыках, которые у них тоже высоки.

Чтобы выйти на уровень наших современных биатлонистов по стрельбе, одного года не хватит. Думаю, Александр будет заниматься только лыжными гонками.

Если разово попробовать себя в биатлоне в шоу-гонке для разнообразия, то будет неплохо, конечно. Но не серьезные соревнования», – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Жарковский
Из фигурного катания уже сделали шоу, теперь на очереди лыжи и биатлон?!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viks
Нервным в биатлоне делать нечего - Бородавке это должно быть известно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий