Бородавко о Большунове в биатлоне: «Если попробовать себя в шоу-гонке, то будет неплохо. Но не серьезные соревнования»

Тренер Александра Большунова считает, что лыжник мог бы выступить в биатлонной шоу-гонке.

– А если Большунов захочет попробовать себя в биатлоне, разрешите?

– Попробовать-то можно все. Однако любой вид спорта требует полной самоотдачи и полного погружения в процесс.

В биатлоне прежде всего нужно иметь очень хорошие навыки стрельбы, не говоря уже о лыжных навыках, которые у них тоже высоки.

Чтобы выйти на уровень наших современных биатлонистов по стрельбе, одного года не хватит. Думаю, Александр будет заниматься только лыжными гонками.

Если разово попробовать себя в биатлоне в шоу-гонке для разнообразия, то будет неплохо, конечно. Но не серьезные соревнования», – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.