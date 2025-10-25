Okko покажет этапы Кубка мира по лыжным гонкам, горным лыжам, прыжкам с трамплина, фристайлу и сноуборду («Телеспортивные бредни»)

Okko будет показывать этапы Кубка мира по лыжным гонкам в новом сезоне.

Об этом сообщает телеграм-канал «Телеспортивные бредни».

Кроме того, стриминговый сервис покажет этапы Кубка мира по горным лыжам, прыжкам с трамплина, лыжному двоеборью, сноуборду и фристайлу.

По информации канала, контракт Okko на показ соревнований Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS ) заключен на 4 года.

В последние годы соревнования FIS в России транслировал телеканал «Матч ТВ » – в том числе после отстранения российских спортсменов.