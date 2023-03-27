Вик Уайлд: «Я давно знаю русские маты, но использовать их постоянно – некрасиво. Только чтобы пошутить»

Олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд рассказал, когда прибегает к русскому мату.

– Что сейчас с твоим русским?

– (Вик отвечает на этот вопрос на русском – Sports.ru) О, лучше. Намного лучше. Я продолжаю изучать. И это очень круто. Каждый день я пытаюсь учить что-то новое. Я знаю, что это будет долго. Ты понимаешь? Я надеюсь like через год like будет один год в СПбГУ, и если я не смогу говорить по-русски через год, будет большой-большой shit и даже failure.

Мы с тобой знакомы лет 10, и ты видишь, что я говорю намного лучше. Но это до сих пор очень плохо.

– Стоп. Универ?!

– Когда понял, что остаюсь, это было логичным решением. Я пошел на курсы русского. Дал себе год.

– И ты реально учишься?

– Пять раз в неделю по 3-5 часов. Если честно, сложно столько времени сидеть в аудитории. Но какой у меня еще выход?

– Маты ты наверняка знаешь лучше них. Твои «ноль, точка, ноль один? ###### (быть такого не может)» в Пекине взорвали интернет.

– Получилось очень смешно. Я реально забыл, что меня снимает камера. Думал, мы просто разговариваем с корреспондентом. И случился небольшой конфуз, потому что на английском 0,01 звучит по-другому, порядок перечисления таких частей в наших языках отличается.

И когда до меня дошло, что я выиграл у корейца не секунду и даже не десятку, а сотку, просто офигел. Это все-таки плохое слово, больше повторять на камеру я его не буду. Но что было, то было. Сейчас смешно вспоминать.

– На каком языке ты чаще материшься?

– Если честно, стараюсь вообще не материться ни на русском, ни на английском. Конечно, я давно знаю русские маты. Но использовать их постоянно – некрасиво. Только в отдельных ситуациях – чтобы пошутить, – сказал Уайлд.

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