Уайлд о том, может ли получить повестку: «Зачем я вообще нужен армии, если мой русский плоховат. Сидеть там со словарем?»

Сноубордист Вик Уайлд не думает, что получит повестку в российскую армию.

– Как в России с демократией, если сравнивать с Америкой?

– Ну, я не думаю, что Россия очень демократична. И я не знаю, хорошо это или плохо. Правда, это сложная тема. Я просто надеюсь, что русский народ со временем будет все больше и больше процветать. Это то, чего я действительно хотел бы.

– Большая часть спортсменов из других стран после 24 февраля уехала из России. Ты – нет.

– Нет.

– Что будешь делать, если завтра тебе придет повестка?

– У меня есть причины этого не бояться. Зачем я вообще нужен армии, если мой русский реально плоховат. Сидеть там со словарем? Я не думаю, что повестка – вероятный для меня расклад. При этом я точно не хочу никого судить или оценивать – ни тех, кто уехал, ни тех, кто остался.

Это, кстати, важнейшая часть американской идеологии: люди делают ровно то, что хотят. Вот я выбрал остаться. Хочу дальше жестко работать и быть успешным в России, а не бежать из нее, – отметил двукратный олимпийский чемпион Сочи-2014.

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