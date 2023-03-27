Уайлд о том, может ли получить повестку: «Зачем я вообще нужен армии, если мой русский плоховат. Сидеть там со словарем?»

Теги сноуборд сборная России (сноуборд) Вик Уайлд Политика Лыжи

Сноубордист Вик Уайлд не думает, что получит повестку в российскую армию.

Как в России с демократией, если сравнивать с Америкой?

– Ну, я не думаю, что Россия очень демократична. И я не знаю, хорошо это или плохо. Правда, это сложная тема. Я просто надеюсь, что русский народ со временем будет все больше и больше процветать. Это то, чего я действительно хотел бы. 

Большая часть спортсменов из других стран после 24 февраля уехала из России. Ты – нет.

– Нет.

Что будешь делать, если завтра тебе придет повестка?

– У меня есть причины этого не бояться. Зачем я вообще нужен армии, если мой русский реально плоховат. Сидеть там со словарем? Я не думаю, что повестка – вероятный для меня расклад. При этом я точно не хочу никого судить или оценивать – ни тех, кто уехал, ни тех, кто остался.

Это, кстати, важнейшая часть американской идеологии: люди делают ровно то, что хотят. Вот я выбрал остаться. Хочу дальше жестко работать и быть успешным в России, а не бежать из нее, – отметил двукратный олимпийский чемпион Сочи-2014.

«Россию ненавидят? Чушь! Просто выключи телик». Вик Уайлд – о пропаганде, Америке и любви к нашей стране

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6 комментариев

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Klen2005
Ответ Los Catrachos
Жесть. Чел, ты 9 лет как паспорт получил, как так получилось, что русский до сих пор плоховат? Уж до B2 можно было подтянуть.
Разговаривает он и понимает русский. Акцент только сильный
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Вечно в бане
« Зачем я вообще нужен армии, если мой русский реально плоховат.»

Не хочу расстраивать этого чела, но и так в армии немало людей, чей русский плоховат. Да и не мешает это на войне особо. Вопрос: « Зачем я вообще нужен армии, если я не умею воевать?» куда более здрав и актуален, но это тоже никого не спасло.
0
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Los Catrachos
Жесть. Чел, ты 9 лет как паспорт получил, как так получилось, что русский до сих пор плоховат? Уж до B2 можно было подтянуть.
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ТумбаЮмба
>Зачем я вообще нужен армии, если мой русский реально плоховат

Вик, не поверишь - им так даже лучше.
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sintenced
Фаршу не нужен русский язык.
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frol92
Там русский то как таковой не нужен. Там не стихи Пастернака и рассказы Чехова нужно наизусть знать.
В армии важно слов 10 знать, 9 из которых матерные. Думаю, вполне этому патриоту будет под силу их выучить.
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