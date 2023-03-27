Вик Уайлд: «Русских ненавидят? Чушь! В апреле я ездил домой – и везде встречал предельно нормальное отношение»

Теги сноуборд сборная России (сноуборд) Вик Уайлд Политика Лыжи

Сноубордист Вик Уайлд не считает, что к россиянам за рубежом относятся с негативом.

Американец Уайлд получил российское гражданство в мае 2012-го.

Когда слышишь, что США – лучшая в мире страна для жизни, о чем думаешь?

– Нельзя обобщать. Для меня лучшие перспективы были в России. Это было настоящей привилегией – оказаться здесь перед домашней Олимпиадой. И сейчас я связываю свои планы с этой страной.

Если мы говорим о еде, инфраструктуре, тачках, развлечениях, университетах, возможностях профессионального роста – да, Америка высоко. Но наивно думать, что если ты переедешь в США – у тебя сразу же улучшится уровень жизни. Я нашел себя в России. Кто-то может сделать это в другой стране.

Просто задумайся: в Париже есть Лувр. В Питере Эрмитаж. Это же с ума сойти как красиво. И сколько говорит о глубине культуры! Таких мест в мире много. Это я к тому, что США – очень комфортная страна, но только ей все не ограничивается.

В России популярно мнение, будто нас нигде не любят.

– Чувак, просто выключи телик. Это пропаганда. Но я могу тебя успокоить – западные машины пропаганды еще мощнее. Русских ненавидят? Чушь! В апреле я ездил домой. И абсолютно везде встречал предельно нормальное отношение. Хотя, если читать медиа, наши страны должны не переваривать друг друга. Ничего такого. Поверь, в мире нет ненависти к русским. Что бы ни говорили по ТВ. Вот ты недавно был в Болгарии, до этого в Румынии. Какое там отношение к тебе?

Да как и всегда, доброжелательное.

– Абсолютно! Ни в одной стране мира не встречал недоброжелательности к России. Я не про заявления политиков, а про отношение обычных людей, – сказал двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд.

«Россию ненавидят? Чушь! Просто выключи телик». Вик Уайлд – о пропаганде, Америке и любви к нашей стране

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20 комментариев

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tyabs
смешно
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ilya1809
Ответ madflava
ну, насчет Польши, я тут бы поспорил. Неприязнь, скорее, как таковой ненависти встречать еще не дoводилось, так и она среди радикaльных масс возможна, в основном
Ну вот в России не любят Таджиков? Ты не любишь я не люблю, но может ли Таджик найти людей в РФ которые его не любят?Думаю легко. Есть в РФ люди которые не любят американцев, таких идиотов не много, но нои есть, может ли найти их американец?легко, и даже находили.Да чего уж там, я будучи из Казани приехал в Набережные челны на Новый год как то, я в компании был человек который меня не навидел за сам факт того что я Казанец, он когда выпил.ю набросился на меня со словами, ты че думаешь ты крутой, че ты охууу...и начал драку.Сказать что все были в шоке, ничего не сказать.Частные случаи не доказывают ничего.По ходу бизнеса, мы и наши клиенты часто ездили в Польшу, скаать что к нам как то плохо относились, трудно, относились отлично.Все что у них(у некоторых) есть, то что мы с германией их поделили.Ну они как и немцев которые приезжают на вилы не поднимают.Вопрос что некоторых Русских оскорбляет сам факт что они,поляки, упоминают что государство(а не люди)поступило не правильно.Немцы типо понимабт что это не они, и косяк был.А Русские в некоторой массе думают что если обвиняют в чем то Сталина и то обвиняют и его и его мать, и отца, и всех русских.Ишль че удумали..мы нация идельных людей, где идельной государство синоним волеизявления народа, а внутри народы не бывает дискусий.Все всегда за одно решение
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Savarona25
Отношение к стране и к отдельным людям - представителям этой страны - совсем разные вещи. К людям относятся в целом так, как они этого заслуживают своим поведением. И да, все нормальные станы живут своими проблемами, а не заглядывают постоянно через забор к соседям.
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Руслан Ушанлы
Русских на самом деле ненавидят. Комментаторы на спортсе)
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Lanc
Пора вводить статью УК за отрицание русофобии за границей.
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VDX00
Ответ Pennywise
Единственно, в чем Вик прав, так это, что на западе машина пропаганды работает похлеще нашего. А вот по поводу любят/не любят… Свежий опрос Gallup показал, что к России отрицательно относятся 90% американцев https://news.gallup.com/poll/471872/americans-favorable-rating-russia-sinks-new-low.aspx
И к чему этот пример машины пропаганды?))
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Посторонним В
"в Париже есть Лувр. В Питере Эрмитаж. Это же с ума сойти как красиво. И сколько говорит о глубине культуры"
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О да! Только вот эти заведения интересны преимущественно для элитарного слоя народа. О глубине культуры лучше судить по общественным туалетам - вот туда ходит вся нация.))
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All These Things I Hate
Ответ Jii Gee
Понятное дело, что лапшу на уши вешают нам с экранов. Даже в Польше такого нет, чтобы массово ненавидели кого-то.
Так про население почти и не говорят, приводят только частные случаи
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Pennywise
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madflava
Ответ Jii Gee
Понятное дело, что лапшу на уши вешают нам с экранов. Даже в Польше такого нет, чтобы массово ненавидели кого-то.
ну, насчет Польши, я тут бы поспорил. Неприязнь, скорее, как таковой ненависти встречать еще не дoводилось, так и она среди радикaльных масс возможна, в основном
+5
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Виктор Никитин
я думаю что большинству обычных людей в Америке дела нет до России и россиян
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Валерий Петров
Где твоя Родина, сынок?©
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Jii Gee
Понятное дело, что лапшу на уши вешают нам с экранов. Даже в Польше такого нет, чтобы массово ненавидели кого-то.
+34
-8
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sintenced
Ответ frol92
Так ты и не русский😁
Так он и не говорил про отношение конкретно к нему.
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Ghost Ghost
Депутатский корпус должен сказать, что он воюет не в ту сторону и предложить лишить гражданства, а то что себе позволяет этот пиндос?)) Очевидно же, что против нас весь мир и немного луны.
+3
-6
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Dj_dale
Кто-нибудь, скажите ему...
+2
-3
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melmi
Вик , так и до иноагента можно договорится
Пропаганда может и обидеться
+22
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Lex Lex
чет проорал с заголовка
+6
0
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Michael1969
"В апреле я ездил домой". Правильно, у тебя есть российский паспорт, это часть работы, но дом у тебя в Америке. И к тебе там относятся не как к россиянину, а как к американцу, поэтому ты встречал "предельно нормальное отношение".

Кстати, Вик, это был верхний предел нормального отношения или нижний ;)?
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frol92
Так ты и не русский😁
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