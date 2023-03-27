Вик Уайлд: «Если уж Трамп может быть президентом США, то от того, что в политику ушел Шипулин, мир точно не перевернется»

Сноубордист Вик Уайлд сравнил политические карьеры и .

– Твои партнеры по олимпийской сборной в Сочи Александр Легков и Антон Шипулин стали депутатами. Это ок?

– Почему нет? Если уж Дональд Трамп может быть президентом США, то от того, что в политику ушел Антон Шипулин, мир точно не перевернется. Все зависит от того, за что человек отвечает и как справляется со своими обязанностями. Я допускаю, что спортсмен может стать сильным политиком. Так же как актером, строителем или экскурсоводом. Многие люди меняют профессии по ходу жизни.

Что конкретно до Шипулина и Легкова, то я вообще не знаю, чем они занимаются в , поэтому мне сложно их оценивать.

– Можешь представить в Госдуме себя?

– Никогда не говори никогда. Но, боюсь, я слишком прямой для политики. Мне нравится говорить, что думаю, даже если это идет вразрез со всеобщим мнением. Но если пофантазировать, я мог бы заниматься чем-то связанным со спортом. Потому что эту систему знаю, на себе прочувствовал ее плюсы и минусы.

Если я начну учить кого-то экономике, развитию городов или чему-то такому, это будет максимально по-дурацки, – сказал двукратный чемпион Сочи-2014.

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