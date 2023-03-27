Вик Уайлд: «Если уж Трамп может быть президентом США, то от того, что в политику ушел Шипулин, мир точно не перевернется»

Теги сноуборд Александр Легков Государственная дума Антон Шипулин сборная России (сноуборд) Вик Уайлд Политика Дональд Трамп Лыжи

Сноубордист Вик Уайлд сравнил политические карьеры Антона Шипулина и Дональда Трампа.

Твои партнеры по олимпийской сборной в Сочи Александр Легков и Антон Шипулин стали депутатами. Это ок?

– Почему нет? Если уж Дональд Трамп может быть президентом США, то от того, что в политику ушел Антон Шипулин, мир точно не перевернется. Все зависит от того, за что человек отвечает и как справляется со своими обязанностями. Я допускаю, что спортсмен может стать сильным политиком. Так же как актером, строителем или экскурсоводом. Многие люди меняют профессии по ходу жизни.

Что конкретно до Шипулина и Легкова, то я вообще не знаю, чем они занимаются в Думе, поэтому мне сложно их оценивать.

Можешь представить в Госдуме себя?

– Никогда не говори никогда. Но, боюсь, я слишком прямой для политики. Мне нравится говорить, что думаю, даже если это идет вразрез со всеобщим мнением. Но если пофантазировать, я мог бы заниматься чем-то связанным со спортом. Потому что эту систему знаю, на себе прочувствовал ее плюсы и минусы.

Если я начну учить кого-то экономике, развитию городов или чему-то такому, это будет максимально по-дурацки, – сказал двукратный чемпион Сочи-2014.

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26 комментариев

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Александр Козлов
Ответ Madcomposer
Ну для небелого населения там всё очевидно - он же публичная фигура, миллионер и жизнь его всегда была на виду, поэтому известно, что он, если и не расист, то очень близок к этому. А небелое население - это очень много людей: чернокожие, латиносы, азиаты, всем он чем-то да насолил. Ну плюс белые европейцы, которые придерживаются сильно левых взглядов. При этом он ещё и дикий популист, что отворачивает от него значительную часть нейтрального белого населения. Более того, в период его правления он с помощью подручных сми распространял фейки, что тоже не добавляет популярности. Также вмешательство наших хакеров в их выборы вносит смуту. В результате, у него остаётся очень верная ему прослойка сильно правых американцев и радикалов (в тч те, что пытались штурмовать Капитолий). Это довольно много народа, но не достаточно, чтобы стать президентом опять, я думаю. Не могу полностью за всё ответить, но в результате получается что-то типа Жирика, только посерьёзнее: харизматичный популист-балабол, с проектами каких-то стен между государствами, охотящийся на китайских шпионов вместо реальных дел.
и как наши хакеры в выборы вмешивались?
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JL JL
знаем, знаем, чем они занимаются там
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Mypta3uh23
Ответ Prokuror Prokurorov
Трамп вроде единственный президент за всю современную историю РФ, когда эта самая РФ не участвовала ни в одном конфликте В Период 2017-2020 гг. Думайте. ##### 2024!
Подумал, президент должен о своей стране думать
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Jhon Jhon
Ответ Лимит Лимитович
Есть пользователи, кто живет в США? Объясните мне, почему американцы хейтят Трампа? Или это типа модно просто - если ты за республиканцев, то хейтить демократов и наоборот? P.S. Я знаю, что Трамп - республиканец
Трамп это дешёвый популист, который вообще ничего не сделал из того, что обещал, поэтому и хейтят)
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Лимит Лимитович
Ответ Madcomposer
Ну для небелого населения там всё очевидно - он же публичная фигура, миллионер и жизнь его всегда была на виду, поэтому известно, что он, если и не расист, то очень близок к этому. А небелое население - это очень много людей: чернокожие, латиносы, азиаты, всем он чем-то да насолил. Ну плюс белые европейцы, которые придерживаются сильно левых взглядов. При этом он ещё и дикий популист, что отворачивает от него значительную часть нейтрального белого населения. Более того, в период его правления он с помощью подручных сми распространял фейки, что тоже не добавляет популярности. Также вмешательство наших хакеров в их выборы вносит смуту. В результате, у него остаётся очень верная ему прослойка сильно правых американцев и радикалов (в тч те, что пытались штурмовать Капитолий). Это довольно много народа, но не достаточно, чтобы стать президентом опять, я думаю. Не могу полностью за всё ответить, но в результате получается что-то типа Жирика, только посерьёзнее: харизматичный популист-балабол, с проектами каких-то стен между государствами, охотящийся на китайских шпионов вместо реальных дел.
спасибо за конструктивный ответ!
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All These Things I Hate
Ответ Лимит Лимитович
Есть пользователи, кто живет в США? Объясните мне, почему американцы хейтят Трампа? Или это типа модно просто - если ты за республиканцев, то хейтить демократов и наоборот? P.S. Я знаю, что Трамп - республиканец
Он либеральной повестке не соответствует)) плюс ещё он не из политических кланов, вроде клинтонов или бушей
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Kanonir152
"От того, что в политику ушел Антон Шипулин, мир точно не перевернется"
--
Да вот именно, что мир не перевернулся) От работы человека должен быть положительный эффект.
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Melnikov1968
Сравнение Трампа с Шипулиным явно не в пользу последнего. Антоше до Трампа как до Луны.
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encaro_one
Ответ Сулаквелидзе
Видя "чем" занимаются Роднина, Журова или Исинбаева, то пусть уже эти лучше "ничем" не занимаются в думе )))
Исинбаева не депутат, и вообще с начала войны спряталась в Монако и Швейцарии, забросила свой российский "благотворительный фонд" у которого не только сайт сдох https://isinbaeva-fund.com/ но и вообще в ликвидацию движется, не отчитавшись по полученным деньгам в начале 2022 года.
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M a y h e M
Интересно, Вик Уайлд пошёл бы лечить зубы к электромонтёру?
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Бдрондален
Депутаты сейчас стали невыездными - невыгодная профессия.
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Guillermo
Ответ Лимит Лимитович
Есть пользователи, кто живет в США? Объясните мне, почему американцы хейтят Трампа? Или это типа модно просто - если ты за республиканцев, то хейтить демократов и наоборот? P.S. Я знаю, что Трамп - республиканец
И это при наличии Байдена
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Madcomposer
Ответ Prokuror Prokurorov
Трамп вроде единственный президент за всю современную историю РФ, когда эта самая РФ не участвовала ни в одном конфликте В Период 2017-2020 гг. Думайте. ##### 2024!
А как же Сирия?)
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Viks
Ха-ха-ха! Какой политикой занимается Шипулин? - Он только кнопку умеет нажимать, он даже в школе не учился, а жизнь видел только из окна спортбазы.
+11
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Madcomposer
Ответ Лимит Лимитович
Есть пользователи, кто живет в США? Объясните мне, почему американцы хейтят Трампа? Или это типа модно просто - если ты за республиканцев, то хейтить демократов и наоборот? P.S. Я знаю, что Трамп - республиканец
Ну для небелого населения там всё очевидно - он же публичная фигура, миллионер и жизнь его всегда была на виду, поэтому известно, что он, если и не расист, то очень близок к этому. А небелое население - это очень много людей: чернокожие, латиносы, азиаты, всем он чем-то да насолил. Ну плюс белые европейцы, которые придерживаются сильно левых взглядов. При этом он ещё и дикий популист, что отворачивает от него значительную часть нейтрального белого населения. Более того, в период его правления он с помощью подручных сми распространял фейки, что тоже не добавляет популярности. Также вмешательство наших хакеров в их выборы вносит смуту. В результате, у него остаётся очень верная ему прослойка сильно правых американцев и радикалов (в тч те, что пытались штурмовать Капитолий). Это довольно много народа, но не достаточно, чтобы стать президентом опять, я думаю. Не могу полностью за всё ответить, но в результате получается что-то типа Жирика, только посерьёзнее: харизматичный популист-балабол, с проектами каких-то стен между государствами, охотящийся на китайских шпионов вместо реальных дел.
+7
-1
+6
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NGC 6822
Ответ error505
Не только Вик, никто не знает, чем Шипулин и Легков занимаются в Думе. Есть только предположение, что ничем)))
Это ничем, в материальном выражении, очень даже что.
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VMX1389
Ответ Лимит Лимитович
Есть пользователи, кто живет в США? Объясните мне, почему американцы хейтят Трампа? Или это типа модно просто - если ты за республиканцев, то хейтить демократов и наоборот? P.S. Я знаю, что Трамп - республиканец
А кто конкретно Трампа хейтит? Голливуд? Ну так там всегда демократы рулили, плюс Трамп не всегда корректно отзывался о Псевдолевой повестки, при нем неплохо экономика начала расти, из-за торговых воин с Китаем, часть предприятий вернулась в США, Дров наломал он с Ковидом, это да, тут ему можно предъявить за это
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Сулаквелидзе
Ответ error505
Не только Вик, никто не знает, чем Шипулин и Легков занимаются в Думе. Есть только предположение, что ничем)))
Видя "чем" занимаются Роднина, Журова или Исинбаева, то пусть уже эти лучше "ничем" не занимаются в думе )))
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Konstantin Meerov
Ответ Adams
Трамп не республиканец. Трамп использует эту партию как платформу для выдвижения, плюс его сторонников среди республиканцев просто больше. Будь бы наоборот, он бы запросто переметнулся бы к демократам
По взглядам он республиканец
+4
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Adams
Ответ Лимит Лимитович
Есть пользователи, кто живет в США? Объясните мне, почему американцы хейтят Трампа? Или это типа модно просто - если ты за республиканцев, то хейтить демократов и наоборот? P.S. Я знаю, что Трамп - республиканец
Трамп не республиканец. Трамп использует эту партию как платформу для выдвижения, плюс его сторонников среди республиканцев просто больше. Будь бы наоборот, он бы запросто переметнулся бы к демократам
+4
0
+4
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Prokuror Prokurorov
Трамп вроде единственный президент за всю современную историю РФ, когда эта самая РФ не участвовала ни в одном конфликте В Период 2017-2020 гг. Думайте. ##### 2024!
0
-5
-5
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encaro_one
Ответ Ilya1611
По его логике, шипулин как руководитель лучше Трампа😄
Шипулин совсем не руководитель, а депутат.
+1
-1
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Лимит Лимитович
Есть пользователи, кто живет в США? Объясните мне, почему американцы хейтят Трампа? Или это типа модно просто - если ты за республиканцев, то хейтить демократов и наоборот?

P.S. Я знаю, что Трамп - республиканец
+9
-4
+5
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Погладь быка
Сравнение депутата Шипулена с Трампом отличное. Полностью соотвествующие друг другу личности.
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-6
-6
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error505
Не только Вик, никто не знает, чем Шипулин и Легков занимаются в Думе. Есть только предположение, что ничем)))
+30
-1
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