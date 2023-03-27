Международная федерация лыжного спорта (FIS) выразила соболезнования в связи со смертью российского фристайлиста Павла Кротова.

30-летний спортсмен ушел из жизни 25 марта. О причинах смерти не сообщалось.

«FIS выражает глубочайшие соболезнования семье, друзьям и близким Павла», - говорится в сообщении международной федерации.

Кротов – чемпион мира 2021 года в командном турнире по лыжной акробатике и бронзовый призер в личных соревнованиях.