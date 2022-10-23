Глава Федерации фристайла России об отстранении сборной: «Все несправедливое – неприятно. Особенно в спорте, который должен быть честным и открытым»
Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов прокомментировал решение Международной федерации лыжных видов и сноуборда (FIS) продлить отстранение российских спортсменов.
Накануне FIS объявила о недопуске сборных России и Беларуси до соревнований под своей эгидой в сезоне-2022/23.
«Конечно, это неприятно, поскольку все несправедливое является неприятным. Особенно в спорте, который должен быть честным и открытым.
Это решение было ожидаемым, поэтому будем дальше работать и улучшать свои программы, анализировать выступления своих конкурентов. В любом случае это все временно.
Мы вошли в новый сезон с учетом того, что попадание на международные соревнования маловероятно. Календарь соревновательных и тренировочных мероприятий уже планировали у себя, в России», – сказал Курашов.
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