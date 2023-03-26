Тренер сборной России о смерти фристайлиста Кротова: «Весть об уходе Павла стала громадным ударом. Причины смерти пока неизвестны»

Теги происшествия фристайл Олимпийская сборная России сборная России (фристайл) Павел Кротов Александр Понгильский Лыжи

Тренер сборной России назвал ударом новость о смерти фристайлиста Павла Кротова.

30-летний Кротов – чемпион мира-2021 в командной лыжной акробатике.

«Для меня весть об уходе Павла стала громадным ударом. Причины смерти мне пока неизвестны, вскрытие будет только в понедельник. Родственники сказали, что он умер во сне в ночь с пятницу на субботу.

В сезоне после Олимпиады Павел не выступал, так как у него была травма колена, он решал проблемы со здоровьем и планировал после восстановления вернуться в спорт», – рассказал старший тренер сборной России по фристайлу и личный тренер Кротова Александр Понгильский.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexisarguello
Печаль, когда уходят такие молодые и в расцвете сил. Царствие Небесное...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий