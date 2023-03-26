Тренер сборной России о смерти фристайлиста Кротова: «Весть об уходе Павла стала громадным ударом. Причины смерти пока неизвестны»
Тренер сборной России назвал ударом новость о смерти фристайлиста Павла Кротова.
30-летний Кротов – чемпион мира-2021 в командной лыжной акробатике.
«Для меня весть об уходе Павла стала громадным ударом. Причины смерти мне пока неизвестны, вскрытие будет только в понедельник. Родственники сказали, что он умер во сне в ночь с пятницу на субботу.
В сезоне после Олимпиады Павел не выступал, так как у него была травма колена, он решал проблемы со здоровьем и планировал после восстановления вернуться в спорт», – рассказал старший тренер сборной России по фристайлу и личный тренер Кротова Александр Понгильский.
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