Тренер сборной России о смерти фристайлиста Кротова: «Весть об уходе Павла стала громадным ударом. Причины смерти пока неизвестны»

Тренер сборной России назвал ударом новость о смерти фристайлиста Павла Кротова.

30-летний Кротов – чемпион мира-2021 в командной лыжной акробатике.

«Для меня весть об уходе Павла стала громадным ударом. Причины смерти мне пока неизвестны, вскрытие будет только в понедельник. Родственники сказали, что он умер во сне в ночь с пятницу на субботу.

В сезоне после Олимпиады Павел не выступал, так как у него была травма колена, он решал проблемы со здоровьем и планировал после восстановления вернуться в спорт», – рассказал старший тренер сборной России по фристайлу и личный тренер Кротова Александр Понгильский.