Устюгов о продолжении карьеры: «Решение буду принимать летом. Поспрашиваю насчет работы – если ничего не будет, буду бегать»

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов летом примет решение о продолжении карьеры.

Сегодня лыжник выиграл классический 50-километровый марафон на чемпионате России в Тюмени.

«Как после такой гонки уходить? Я сам даже засомневался, если я смог протерпеть столько.

Не знаю, решение буду принимать летом. В сезон я летний точно вступлю, потому что завязывать резко нельзя. Поспрашиваю насчет работы – если ничего не будет, буду бегать.

Думаю, к одному старту в сезоне я смогу подготовиться, все гонки бегать очень сложно.

Я не говорил, что я завершаю карьеру, я сказал, что об этом думаю. Конец сезона отбегаю и пообщаюсь с семьей, надо будет принимать какое-то решение, потому что тяжеловато», – сказал 30-летний Устюгов.

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