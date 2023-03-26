Устюгов о продолжении карьеры: «Решение буду принимать летом. Поспрашиваю насчет работы – если ничего не будет, буду бегать»
Олимпийский чемпион Сергей Устюгов летом примет решение о продолжении карьеры.
Сегодня лыжник выиграл классический 50-километровый марафон на чемпионате России в Тюмени.
«Как после такой гонки уходить? Я сам даже засомневался, если я смог протерпеть столько.
Не знаю, решение буду принимать летом. В сезон я летний точно вступлю, потому что завязывать резко нельзя. Поспрашиваю насчет работы – если ничего не будет, буду бегать.
Думаю, к одному старту в сезоне я смогу подготовиться, все гонки бегать очень сложно.
Я не говорил, что я завершаю карьеру, я сказал, что об этом думаю. Конец сезона отбегаю и пообщаюсь с семьей, надо будет принимать какое-то решение, потому что тяжеловато», – сказал 30-летний Устюгов.
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Но это вообще-то шутка была и сумма не точная.
Вряд ли это большие соблазны для него
Человек к олимпиаде готовился. Точно так же готовился, все на свете пропускал. Так и близко нынешних кондиций не было. - Скиатлон? Я не готов - пусть Мальцев бежит. Марафон? Я не готов - пусть Якишкин бежит. Мне бы спринтик, да с божьей помощью.
А тут птычкой полетел. Сынычкой. Ага, ага.