Устюгов о продолжении карьеры: «Решение буду принимать летом. Поспрашиваю насчет работы – если ничего не будет, буду бегать»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) чемпионат России Сергей Устюгов Лыжи

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов летом примет решение о продолжении карьеры.

Сегодня лыжник выиграл классический 50-километровый марафон на чемпионате России в Тюмени.

«Как после такой гонки уходить? Я сам даже засомневался, если я смог протерпеть столько.

Не знаю, решение буду принимать летом. В сезон я летний точно вступлю, потому что завязывать резко нельзя. Поспрашиваю насчет работы – если ничего не будет, буду бегать.

Думаю, к одному старту в сезоне я смогу подготовиться, все гонки бегать очень сложно.

Я не говорил, что я завершаю карьеру, я сказал, что об этом думаю. Конец сезона отбегаю и пообщаюсь с семьей, надо будет принимать какое-то решение, потому что тяжеловато», – сказал 30-летний Устюгов.

«Дед замкнул провода в моей голове». Устюгов решился на самый дерзкий марафон в карьере и укатал даже Большунова

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vir_Cotto
К одному старту в сезоне? Ну такое...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SkierNSK
Ответ Матвей Суицидин
ради этих 9 дней весь сезон пахал
На ЧВ он заработал ещё 390 тысяч.
Но это вообще-то шутка была и сумма не точная.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Россия будет свободной
Лыжный спорт у нас работает не на рынок, поэтому работу ему гипотетически могут предложить только в кресле чиновника областного уровня. Или тренера ДЮСШ с зарплатой 15 тыщ.
Вряд ли это большие соблазны для него
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Россия будет свободной
Ответ SkierNSK
Сколько он заработал за 9 дней? 460 тысяч? Не думаю, что он найдёт работу на 1,5 млн в месяц 🤔
не за 9 дней, а за весь сезон практически
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mira_shock
Ответ Bartez1986
Сергей, не уходи. У Щеглота смысл жизни будет потерян
🤣🤣🤣
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Щеглот
Решалка у него еще не выросла, у решателя. За него все решат. Если допустят на км - завяжет, ибо там все строго насчет этого и он будет мешком. Если не допустят - не завяжет, ибо у нас шалман полный, делай что хочешь в свое полное удовольствие. Никто не то что не осудит, даже вопроса неудобного не задаст.

Человек к олимпиаде готовился. Точно так же готовился, все на свете пропускал. Так и близко нынешних кондиций не было. - Скиатлон? Я не готов - пусть Мальцев бежит. Марафон? Я не готов - пусть Якишкин бежит. Мне бы спринтик, да с божьей помощью.

А тут птычкой полетел. Сынычкой. Ага, ага.
+2
-9
-7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yndestad
Добровольцы всегда нужны)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander2022
Майору Росгвардии нужно искать работу? Ведомство не примет что ли?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
imaxim
Ответ Katerinapv
Авито, все вакансии закройте, пожалуйста, для этого человека) 🤣
HH.ru пусть тоже)) а ещё лучше забанить его)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
imaxim
Ответ SkierNSK
А точно, я как-то упустил даты. Но есть ещё 70 км коньком.
А ну да, там же наверно и бонусов много будет. Да, там может и насобирать прилично и хватит на итоговое 4-5 место
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Katerinapv
Авито, все вакансии закройте, пожалуйста, для этого человека) 🤣
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Йенс Мустерманн
Ответ SkierNSK
Сколько он заработал за 9 дней? 460 тысяч? Не думаю, что он найдёт работу на 1,5 млн в месяц 🤔
Абсолютно никакой корреляции. В условном августе он за 31 день столько не заработает, а скорее всего и за все 92 летних, стартовать негде, ну может только на каком-нибудь летнем ЧМ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SkierNSK
Ответ imaxim
А как? Он же на ФКР не едет, у него Югорский марафон
А точно, я как-то упустил даты. Но есть ещё 70 км коньком.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hardy
Ответ Матвей Суицидин
ради этих 9 дней весь сезон пахал
у него все же есть ещё спонсоры, рекламодатели, зп региона)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Матвей Суицидин
Ответ SkierNSK
Сколько он заработал за 9 дней? 460 тысяч? Не думаю, что он найдёт работу на 1,5 млн в месяц 🤔
ради этих 9 дней весь сезон пахал
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
imaxim
Ответ SkierNSK
Устюгов так пропустив с пол сезона, уже вроде на четвёртое место по баллам в рейтинге за лыжный сезон вышел в рейтинге ФЛГР и до Семикова совсем недалеко, скорее всего обгонит и будет третьим за Большуновым и Червоткиным.
А как? Он же на ФКР не едет, у него Югорский марафон
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ольга Иванова
Сегодняшняя гонка, еще раз подтвердила, что Устюгов, так и не раскрыл свой потенциал полностью.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SkierNSK
Устюгов так пропустив с пол сезона, уже вроде на четвёртое место по баллам в рейтинге за лыжный сезон вышел в рейтинге ФЛГР и до Семикова совсем недалеко, скорее всего обгонит и будет третьим за Большуновым и Червоткиным.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SkierNSK
Сколько он заработал за 9 дней? 460 тысяч? Не думаю, что он найдёт работу на 1,5 млн в месяц 🤔
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
imaxim
Надеюсь никто ему ничего не предложит годика так 3 точно
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bartez1986
Сергей, не уходи. У Щеглота смысл жизни будет потерян
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий