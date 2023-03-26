Алексей Червоткин: «Устюгов сегодня задал серьезный темп, ошибкой было его отпускать»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) чемпионат России Сергей Устюгов Алексей Червоткин Александр Большунов Лыжи

Лыжник Алексей Червоткин объяснил свою ошибку в масс-старте на чемпионате России.

Сегодня на соревнованиях в Тюмени Червоткин занял второе место в гонке на 50 км классикой. Победил Сергей Устюгов, третьим стал Александр Большунов.

«Гонка далась не очень легко. Понятно, что последние 15 километров я просто шел, по сути гулял, можно сказать. Делал такую тренировку, первую/вторую зону.

В начале пытался сопротивляться, но Серега (Устюгов) сегодня, конечно, задал серьезный темп, ошибкой было его отпускать.

Хотя я ехал и размышлял по ходу гонки: если бы я его не отпустил, интересно, наелся бы я сам? Может, меня бы и Санек (Большунов) съел.

Не знаю, как бы было лучше: делать свою гонку или терпеть за чьей-то спиной, но потом может все рухнуть», – сказал Червоткин в эфире «Матч ТВ».

❄️ Лыжи. Чемпионат России. Устюгов выиграл классический масс-старт на 50 км, Червоткин – 2-й, Большунов – 3-й

12 комментариев

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heivani
А что, разве не отпустил? - Пусть для марафона не критичные были 18-20сек.по дистанции,но они были,и Устюгов не ощущал дыхания в спину.
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F242
Ответ SkierNSK
Устюгов применил очень интересную тактику - повторил приём, который против него использовал Крог на эстафете ЧМ-17, работать первым на просвете и ускоряться, когда ускоряются преследователи. Но для 50 км это прям вообще неожиданно, от этих рывков накрыло в итоге всех, просто Устюгов лучше восстанавливается по ходу гонки.
Кстати, очень верно! Не они его на поводке держали, а он и развалили в итоге.
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Marcus Varro
Алексею так не везло в первых гонках, но хорошо, что всё-таки взял медали. Большой трудяга и скромный парень.
+6
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+6
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imaxim
Ответ MihuS
Устюг раскидал всех сегодня. Ждём, что скажет Большой за +2,5 минуты
Ничего он не скажет, не дал никому комментариев
+4
-1
+3
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MihuS
Устюг раскидал всех сегодня. Ждём, что скажет Большой за +2,5 минуты
+2
-2
0
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baldik
Устюгов молоток! Даже не ожидал.
+1
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принцесса Севера
Молодец🤩Лёша!
А Легков забыл про объявление?
+1
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SkierNSK
Устюгов применил очень интересную тактику - повторил приём, который против него использовал Крог на эстафете ЧМ-17, работать первым на просвете и ускоряться, когда ускоряются преследователи. Но для 50 км это прям вообще неожиданно, от этих рывков накрыло в итоге всех, просто Устюгов лучше восстанавливается по ходу гонки.
+5
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+5
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Olga.t
Лёша сегодня выбрал правильную тактику, сумел уйти от Большунова. Молодец, поздравления!
На финише был спокоен, дышал ровно, как будто не пробежал 50 км.))
+5
0
+5
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melmi
Лось сегодня был недосягаем . Громадная уверенность чувствовалась у него. Червоткина с медалью
+11
0
+11
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imaxim
Устюгов сегодня всем спутал карты. Пробежал сам от первого и до последнего КМ
+7
0
+7
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ОлесяОлеська
За Лёшу рада очень. Несколько гонок был 4-м, а к концу чемпионата стал заезжать в призы. Серебро на 50-ке - это супер. А Лося сегодня никто бы не достал, этот парень летел и завал весь азарт гонки.
+14
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