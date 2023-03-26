Алексей Червоткин: «Устюгов сегодня задал серьезный темп, ошибкой было его отпускать»

Лыжник Алексей Червоткин объяснил свою ошибку в масс-старте на чемпионате России.

Сегодня на соревнованиях в Тюмени Червоткин занял второе место в гонке на 50 км классикой. Победил Сергей Устюгов, третьим стал Александр Большунов.

«Гонка далась не очень легко. Понятно, что последние 15 километров я просто шел, по сути гулял, можно сказать. Делал такую тренировку, первую/вторую зону.

В начале пытался сопротивляться, но Серега (Устюгов) сегодня, конечно, задал серьезный темп, ошибкой было его отпускать.

Хотя я ехал и размышлял по ходу гонки: если бы я его не отпустил, интересно, наелся бы я сам? Может, меня бы и Санек (Большунов) съел.

Не знаю, как бы было лучше: делать свою гонку или терпеть за чьей-то спиной, но потом может все рухнуть», – сказал Червоткин в эфире «Матч ТВ».

❄️ Лыжи. Чемпионат России. Устюгов выиграл классический масс-старт на 50 км, Червоткин – 2-й, Большунов – 3-й