Илья Буров о совместном фото с украинцем Абраменко: «Олимпийские игры – это прежде всего спорт. Здесь не должно быть политики»

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Российский фристайлист Илья Буров высказался о совместном фото с украинцем Александром Абраменко на Олимпиаде в Пекине.

Ранее Абраменко завоевал серебро Игр, Буров взял бронзу – оба спортсмена после выступления поздравили друг друга и обнялись. До начала Олимпиады сообщалось, что Министерство спорта Украины рекомендовало своим спортсменам избегать совместных фото с россиянами.

«Мы познакомились, когда начали заниматься лыжным фристайлом. И по сей день мы относимся друг к другу как братья, как представители братских народов. Мы всегда хорошо общаемся и поддерживаем друг друга.

Есть политическая точка зрения, согласно которой мы сделали что-то неправильное. Олимпийские игры – это прежде всего спорт. Здесь не должно быть политики», – заявил Буров.

Фото дня. Наш фристайлист Илья Буров и украинец Абраменко на подиуме Олимпиады (даже обнялись)

 

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