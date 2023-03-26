Дочь Чепаловой об откровенной фотоссесии мамы для журнала: «Я особо не рассматривала, но это классно. Лучше быть открытым, чем зажатым и неуверенным в себе»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Юлия Чепалова Олеся Ляшенко Лыжи

Дочь Юлии Чепаловой считает классной откровенную фотосессию мамы для журнала.

Олеся Ляшенко рассказала о том, готова ли сама на подобные съемки.

— В недавнем интервью твоя мама рассказала интересную деталь про свою откровенную фотосессию: «Я иногда в лицо детям своим тыкаю этот журнал и говорю: «Смотрите! Какая красота была!» У тебя какие это ощущения вызывает?

— Прикольно. Почему нет? Я особо не рассматривала, но это классно. Человек открытый, ничего не стесняется. Сейчас большинство людей очень закрыты.

— Если ты подойдешь к маме и скажешь: «Меня позвали на такую фотосессию», как она на это отреагирует?

— Мне кажется, что хорошо. Думаю, что она такого же мнения, что лучше быть открытым, чем зажатым и неуверенным в себе.

— А папа?

— Даже не думала насчет этого вопроса. Мне кажется, что был бы не против.

— Сама способна на такое?

— На данный момент — нет. Я еще ничего такого не добилась. А потом — может быть. Если чего-то добьюсь, то почему нет? Конечно, очень буду долго думать насчет этого.

20 лет назад Чепалова снялась обнаженной для журнала: отец был против, фотографировалась с мужем, потом ее звали в Playboy

«Звоню маме по 10 раз в день – надоела, наверное». Интервью с дочерью Чепаловой: теперь и она в лыжной сборной!

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2 комментария

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Iuasamotu
Ответ heivani
Если ты не Синди Кроуфорд,то пожалуй и не стоило этого делать.
Пусть фотографируются, нам же лучше будет
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heivani
Если ты не Синди Кроуфорд,то пожалуй и не стоило этого делать.
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