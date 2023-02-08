Чепалова об условиях МОК по допуску россиян к международным стартам: «Это бред. Спортсмен что, продаст страну?»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Юлия Чепалова МОК Елена Вяльбе Томас Бах Спорт-Экспресс Лыжи

Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова высказалась о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям. 

— Наверняка слышали, что МОК собирается вернуть российских спортсменов, но с условием неподдержки СВО, причем будут индивидуальные проверки. Это позитив в нынешних условиях?

— Ну это бред же.

— Но если спортсмен всю жизнь шел к мечте?

— И что он, продаст страну?

— Допустим, он на этой проверке скажет: «Спорт вне политики, просто хочу кататься на лыжах».

— Мне не нравится такая позиция. Понятно, что решение будет приниматься общее, в том числе Еленой Валерьевной (Вяльбе), федерациями. Я всегда ее поддержу, потому что она умные вещи говорит. Но нужно еще будет сто раз подумать перед принятием такого решения.

— Вы в свое время писали письмо Рогге, а Бах оказался не лучше?

— Вообще нет. Нужно действовать, как они. Смотришь в книгу — видишь фигу. Это позиция Европы и Запада. Они смотрят и все равно делают свое. Это касается и моей истории — ведь суть так никто и не объяснил, зато лидеров сборной, в том числе Женю Дементьева, убрали. И сразу всем легче жить стало.

— Норвежцы нас тоже видеть не особо хотят. Хотя им самим та же Вяльбе не раз задавала вопрос насчет противоастматических препаратов.

— Ой, про это я одно могу сказать — давайте сделаем отдельные соревнования для людей, которые принимают такие препараты. Не стоит забирать места у других. Зато они всегда там будут лидерами, все медали заберут, – сказала Чепалова. 

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18 комментариев

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Кароль Колол Копотню
Ответ Я видел дриблинг Арбелоа
Поздравляю, Вы идиот.
Кто-то на запасной профиль перешел
ой
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алекс Я
Ответ Thunderstorm
Не для Германии, а для правящего режима
Во время войны в любой стране ,тот кто противодействует власти ,является предателем именно для страны.а разбираться кто прав и кто виноват надо после войны.
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Я видел дриблинг Арбелоа
Ответ Алекс Я
Эти ваши слова только подтверждают мою правоту.для вас деньги превыше всего.а для меня -интересы государства.
Для меня важнее всего уровень жизни моих сограждан, уровень образования, медицины, культуры и науки. Для вас «интересы государства». Смотрите комментарий выше
+1
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кароль Колол Копотню
Ответ Thunderstorm
7 февраля 2023 года Понятненько Еще и в ЧС кинул🤡
Жаль только, что я не продвигаю повестку спорца))))
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Thunderstorm
Ответ Алекс Я
Для Германии в то время-безусловно.
Не для Германии, а для правящего режима
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0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кароль Колол Копотню
Ответ BananaMama
А может это страна продала и предала нас (и не только и не столько спортсменов)? Поломала все планы не хотевшим воевать людям в двух странах (а если Беларусь в войну втянут, вообще в трех) в угоду бредовым идеям бункерного параноика и сошедшему с ума в имперском угаре "глубинному народу"?
Почему в местоположении про себя написал?
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Thunderstorm
Ответ Кароль Колол Копотню
8 февраля 2023 года Понятненько
7 февраля 2023 года
Понятненько
Еще и в ЧС кинул🤡
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кароль Колол Копотню
Ответ Thunderstorm
Если государство умножает все усилия спортсменов на 0, развязывая войну и ссорясь со всем миром, то это государство не грех и продать. Именно государство, а не страну. Ее нельзя продать
8 февраля 2023 года
Понятненько
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алекс Я
Ответ Я видел дриблинг Арбелоа
Поздравляю, Вы идиот.
Эти ваши слова только подтверждают мою правоту.для вас деньги превыше всего.а для меня -интересы государства.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алекс Я
Ответ Thunderstorm
Оскар Шиндлер - предатель Германии?
Для Германии в то время-безусловно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Я видел дриблинг Арбелоа
Ответ Алекс Я
Кого вас?тех ,кто ради денег готов продать страну?меня Россия не предала ,наоборот ,до 24 февраля у меня было много вопросов к государству ,а сейчас я полностью поддерживаю действия на Украине.
Поздравляю, Вы идиот.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алекс Я
Ответ BananaMama
А может это страна продала и предала нас (и не только и не столько спортсменов)? Поломала все планы не хотевшим воевать людям в двух странах (а если Беларусь в войну втянут, вообще в трех) в угоду бредовым идеям бункерного параноика и сошедшему с ума в имперском угаре "глубинному народу"?
Кого вас?тех ,кто ради денег готов продать страну?меня Россия не предала ,наоборот ,до 24 февраля у меня было много вопросов к государству ,а сейчас я полностью поддерживаю действия на Украине.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Thunderstorm
Ответ Алекс Я
В данном случае они продают страну. В любой стране такие считаются предателями.
Оскар Шиндлер - предатель Германии?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алекс Я
Ответ Thunderstorm
Если государство умножает все усилия спортсменов на 0, развязывая войну и ссорясь со всем миром, то это государство не грех и продать. Именно государство, а не страну. Ее нельзя продать
В данном случае они продают страну. В любой стране такие считаются предателями.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
expertmer2020
Спортсмены поедут на ОИ прославлять страну - а не предавать.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BananaMama
А может это страна продала и предала нас (и не только и не столько спортсменов)? Поломала все планы не хотевшим воевать людям в двух странах (а если Беларусь в войну втянут, вообще в трех) в угоду бредовым идеям бункерного параноика и сошедшему с ума в имперском угаре "глубинному народу"?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ярик01
ЭПОшницу спрашивают по вопросу разрешенных всем противоастматических препаратах.
+2
-3
-1
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Thunderstorm
Если государство умножает все усилия спортсменов на 0, развязывая войну и ссорясь со всем миром, то это государство не грех и продать.
Именно государство, а не страну. Ее нельзя продать
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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