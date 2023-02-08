Юлия Чепалова: «Я бы сейчас все отдала, чтобы еще раз сфотографироваться в Playboy. Иногда детям своим говорю: «Смотрите! Какая красота была!»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Юлия Чепалова Лыжи

Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова поделилась мнением о съемках в мужских журналах. 

— Вы же снимались в Playboy? Если условная Вероника Степанова снимется, это же хорошо?

— Честно — я бы сейчас все отдала, чтобы еще раз сфотографироваться в Playboy. Классный опыт. Я иногда в лицо детям своим тыкаю этот журнал и говорю: «Смотрите! Какая красота была!»

Что касается Вероники — у нее просто особенный характер, не надо искать плохое в ее поведении. Просто своеобразный человек.

— Обидно, что у нас в культуре есть такой момент — чего она там фоткается, пусть бегает!

— Да-да. Нельзя, ай-яй-яй, как можно! Но это просто нужно делать. Когда придет время, какое будет счастье все это наблюдать.

Я и в Maxim снималась, и в Швейцарии в крутом журнале, и в GQ. Бешеные фотографии. Если это красиво, эстетично, почему нет? – сказала Чепалова. 

20 лет назад Чепалова снялась обнаженной для журнала: отец был против, фотографировалась с мужем, потом ее звали в Playboy

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6 комментариев

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Ivan Ivanych
Очередной раз убеждаюсь что спортсменам рот лучше не открывать, хоть бывшим, хоть действующим...
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Ильнур Хасанов
А там есть на что любоваться ?
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Denis0017
Вряд ли дети в восторге, вообще странные наклонности
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expertmer2020
Возвращение в спорт через Playboy - интересная идея.
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selso99
Не Вяльбе же, в чем проблема? Или Юля совсем не Милфа?
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Михаил Сафонов
«Бешеные» фотографии, боже🤦🏻🤦🏻🤦🏻 просто засветила сиськами, а пафоса как будто с неё писал сам рембрант
+2
-8
-6
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