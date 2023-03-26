Ляшенко о популярности биатлона: «Его, наверное, просто лучше продвигают. Лично я его даже не смотрю»

Лыжница Олеса Ляшенко призналась, что ей неинтересен биатлон.

— Как тебе биатлонистки на лыжном чемпионате России?

— Я за ними не следила. Мне не было интересно. Я за биатлоном в целом не слежу. Даже не знаю, что сказать.

— Как восприняла их появление?

— Никак. Есть и есть. Равнодушно отнеслась.

— Они были достаточно обсуждаемыми в Тюмени. Не возникло ощущения, что биатлон популярнее лыж?

— Его, наверное, просто лучше продвигают. Может, кому-то он интереснее. Все равно у всех разные вкусы. Лично я даже не смотрю биатлон. Мне интересны только лыжные гонки.

— В командном спринте биатлонистка вместе с лыжницей Перевозчиковой заняла второе место. Твой дуэт с Габушевой в этой гонке занял 11-е место, притом что денежные призовые положены первым десяти командам. Не обидно?

— Да ну, бросьте. Бывает. Старались как могли. Не получилось. Значит, был не наш день. Нисколько не обидно. Что я могу изменить? Каждое место — это опыт. А опыт важнее, чем что-то еще. На этом чемпионате я многое для себя поняла, – сказала Ляшенко.