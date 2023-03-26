Ляшенко о популярности биатлона: «Его, наверное, просто лучше продвигают. Лично я его даже не смотрю»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) чемпионат России Екатерина Носкова (Мошкова) Алена Перевозчикова Олеся Ляшенко Лыжи

Лыжница Олеса Ляшенко призналась, что ей неинтересен биатлон.

— Как тебе биатлонистки на лыжном чемпионате России?

— Я за ними не следила. Мне не было интересно. Я за биатлоном в целом не слежу. Даже не знаю, что сказать.

— Как восприняла их появление?

— Никак. Есть и есть. Равнодушно отнеслась.

— Они были достаточно обсуждаемыми в Тюмени. Не возникло ощущения, что биатлон популярнее лыж?

— Его, наверное, просто лучше продвигают. Может, кому-то он интереснее. Все равно у всех разные вкусы. Лично я даже не смотрю биатлон. Мне интересны только лыжные гонки.

— В командном спринте биатлонистка Носкова вместе с лыжницей Перевозчиковой заняла второе место. Твой дуэт с Габушевой в этой гонке занял 11-е место, притом что денежные призовые положены первым десяти командам. Не обидно?

— Да ну, бросьте. Бывает. Старались как могли. Не получилось. Значит, был не наш день. Нисколько не обидно. Что я могу изменить? Каждое место — это опыт. А опыт важнее, чем что-то еще. На этом чемпионате я многое для себя поняла, – сказала Ляшенко.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Погладь быка
Динара Алимбекова все же отправилась в Ханты-Мансийск, где состоится чемпионат России. Ранее лидер женской части команды Динара Алимбекова, выигравшая общий зачет Кубка содружества, выражала сомнение в том, необходимо ли ей соревноваться на трассе в Югре. Тем не менее и она также отправилась туда.

Опять похоже заставили Динару посетить Россиюшку как и в прошлом году, когда она уже завершила сезон и не тренировалась. Посмотрим пробежит ли Динара все гонки и будет ли впрягаться. И тренировалась ли.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий