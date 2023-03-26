Ляшенко о популярности биатлона: «Его, наверное, просто лучше продвигают. Лично я его даже не смотрю»
Лыжница Олеса Ляшенко призналась, что ей неинтересен биатлон.
— Как тебе биатлонистки на лыжном чемпионате России?
— Я за ними не следила. Мне не было интересно. Я за биатлоном в целом не слежу. Даже не знаю, что сказать.
— Как восприняла их появление?
— Никак. Есть и есть. Равнодушно отнеслась.
— Они были достаточно обсуждаемыми в Тюмени. Не возникло ощущения, что биатлон популярнее лыж?
— Его, наверное, просто лучше продвигают. Может, кому-то он интереснее. Все равно у всех разные вкусы. Лично я даже не смотрю биатлон. Мне интересны только лыжные гонки.
— В командном спринте биатлонистка Носкова вместе с лыжницей Перевозчиковой заняла второе место. Твой дуэт с Габушевой в этой гонке занял 11-е место, притом что денежные призовые положены первым десяти командам. Не обидно?
— Да ну, бросьте. Бывает. Старались как могли. Не получилось. Значит, был не наш день. Нисколько не обидно. Что я могу изменить? Каждое место — это опыт. А опыт важнее, чем что-то еще. На этом чемпионате я многое для себя поняла, – сказала Ляшенко.
Опять похоже заставили Динару посетить Россиюшку как и в прошлом году, когда она уже завершила сезон и не тренировалась. Посмотрим пробежит ли Динара все гонки и будет ли впрягаться. И тренировалась ли.