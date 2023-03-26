Антон Тимашов: «Я был в сборной вторым запасным, это сильно давило. Постоянные контрольные тренировки, нужно доказывать право на место в команде»

Лыжник Антон Тимашов назвал причины своего прогресса в текущем сезоне.

Тимашов завоевал три серебряные медали на чемпионате России-2023 в Тюмени.

– Ты мультимедалист чемпионата России. Получилось здорово подвестись к турниру?

– Не сказал бы, что у меня суперформа. Скорее, у ребят, которые зажигали в Малиновке, небольшой спад. А у меня получилось немного разбежаться по сравнению с «Чемпионскими высотами». В Малиновке парни группы Юрия Викторовича Бородавко и Илюха Семиков были совсем другими.

– Но ты в и в Малиновке составлял им конкуренцию, и вообще по ходу сезона вышел, кажется, на другой уровень.

– Я рад тому, что сумел стабильно провести весь сезон, принял участие практически во всех гонках. На Кубке России я только одну гонку пропустил. И при этом избежал травм, серьезных болезней, спадов формы. В предыдущие сезоны у меня постоянно что-то происходило: то колено, то стопа, то коронавирус. Каждый год что-то выбивало меня на месяц или два.

– А что поменялось?

– Даже не знаю. Возможно, просто привык к нагрузкам. Но, скорее, я просто научился корректировать свой тренировочный процесс. Когда ты попадаешь в сборную, то пытаешься доказать, что все это не случайно, даже если что-то болит, все равно выходишь на тренировку. Сейчас же пришло понимание, что именно нужно делать, где-то снизить нагрузку, где-то, напротив, увеличить. Конечно, все это в диалоге с тренером (Олегом Перевозчиковым – Sports.ru).

– Ты чувствуешь, что стал совсем другим спортсменом по сравнению с прошлым сезоном?

– В прошлом году меня очень сильно выбило из колеи пребывание в Европе. Постоянные контрольные тренировки, когда необходимо доказывать своё право на место в команде, на старт в определенной гонке… В конце сезона уже было принято решение, что меня отправят на этап в Лахти, но в итоге сказали – такая ситуация, лучше дома побудь.

В принципе, это уже неважно было. Ведь Олимпиада – раз в четыре года. И я делал все, чтобы отобраться в состав команды в Пекин. Но не получилось. А то, что не поехал на мира, уже мелочи.

– Получается, то, что сезон полностью прошел в России – для тебя плюс?

– Так и есть, 100 процентов. Я мог проявить себя на фоне лидеров, мотивации намного больше. Потому что в Европе я был в команде вторым запасным, это сильно давило.

– После результатов, показанных на чемпионате России, ты точно должен быть в основной обойме. Представим, что нас сейчас вернут на мировую арену. Тебе вновь будет некомфортно от постоянных отборов?

– Да сами отборы меня не напрягают. Скорее то, что ты вроде бы показал на контрольной тренировке результат, вроде бы обеспечил себе место в гонке Кубка мира, а тебя всё равно не ставят. Нужно просто явно выигрывать, чтобы поставили.

В любом случае очень хочется, чтобы нас вернули на международные старты. Если я здесь в условиях очень сильнейшей и жесткой конкуренции показываю результат, интересно, что было бы на Кубке мира? Надеюсь, скоро получится это сделать, – рассказал Тимашов.