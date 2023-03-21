Антон Тимашов: «Приятно побороться, тем более сегодня не такой большой проигрыш Большунову»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) чемпионат России Матч ТВ Антон Тимашов Лыжи

Антон Тимашов оценил выступление в коньковой «разделке» на чемпионате России. 

Тимашов завоевал серебро, уступив Александру Большунову 12 секунд. 

«Я как стартовал, мне сразу кричат – 15 секунд Устюгову. Меня это даже испугало, но я продолжил своим темпом работать, потому что я знал, что Сергей всегда сильно начинает. Старался нигде не добавлять, но от начала до конца работать везде, где можно.

Конечно, приятно побороться, тем более сегодня не такой большой проигрыш Большунову. Рад сегодняшнему выступлению», – сказал Тимашов в эфире «Матч ТВ». 

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1 комментарий

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Биатлонная зима
Антон молодец , что почти до золота добежал
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