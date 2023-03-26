Дмитрий Губерниев: «В начале сезона лыжи показывали по мобильнику, теперь смотрит вся страна. Когда Вяльбе спокойно стоит в сторонке, лыжи живут»

Дмитрий Губерниев высказался о роли Елены Вяльбе в показе лыжных гонок на ТВ.

Сейчас телеканал «Матч ТВ» транслирует чемпионат России. Однако в начале сезона лыжные соревнования, права на показ которых принадлежат «Телеспорту», не показывались по ТВ – вместо этого велись любительские трансляции, в том числе с веб-камер.

«Вот видите, как бывает! В начале сезона лыжи показывали по мобильнику, теперь на «Матче» смотрит вся страна! И дальше мы тоже будем показывать, нет сомнений! Мы обязательно договоримся с правообладателями!

Когда Елена Валерьевна (Вяльбе – Sports.ru) спокойно стоит в сторонке, лыжи в стране живут! Я много месяцев шумел про показ лыж, привлек внимание – и вот результат! Не благодарите!» – написал спортивный комментатор в своем телеграм-канале.

«Секта имени ЕВ – ваш выход! Рубрика «идем пешком назло кондуктору», – добавил он.

🤦‍♂️ Наши лыжи покажут... с веб-камер. Это из-за конфликта Вяльбе и «Матч ТВ», но не только

Показ лыж – катастрофа: Губерниев громит Вяльбе, а она только раздражается в ответ. Кто виноват на самом деле?