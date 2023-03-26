Дмитрий Губерниев: «В начале сезона лыжи показывали по мобильнику, теперь смотрит вся страна. Когда Вяльбе спокойно стоит в сторонке, лыжи живут»

Теги телевидение лыжные гонки чемпионат России Дмитрий Губерниев ФЛГР Елена Вяльбе Лыжи

Дмитрий Губерниев высказался о роли Елены Вяльбе в показе лыжных гонок на ТВ.

Сейчас телеканал «Матч ТВ» транслирует чемпионат России. Однако в начале сезона лыжные соревнования, права на показ которых принадлежат «Телеспорту», не показывались по ТВ – вместо этого велись любительские трансляции, в том числе с веб-камер.

«Вот видите, как бывает! В начале сезона лыжи показывали по мобильнику, теперь на «Матче» смотрит вся страна! И дальше мы тоже будем показывать, нет сомнений! Мы обязательно договоримся с правообладателями!

Когда Елена Валерьевна (Вяльбе – Sports.ru) спокойно стоит в сторонке, лыжи в стране живут! Я много месяцев шумел про показ лыж, привлек внимание – и вот результат! Не благодарите!» – написал спортивный комментатор в своем телеграм-канале.

«Секта имени ЕВ – ваш выход! Рубрика «идем пешком назло кондуктору», – добавил он.

🤦‍♂️ Наши лыжи покажут... с веб-камер. Это из-за конфликта Вяльбе и «Матч ТВ», но не только

Показ лыж – катастрофа: Губерниев громит Вяльбе, а она только раздражается в ответ. Кто виноват на самом деле?

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19 комментариев

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DenizKios
Вот такие,, товарищи,, как Губа, запускают свои щупальцы в весь наш спорт, убирая неугодных настоящих специалистов, таких как Вяльбе.
А потом мы удивляемся, почему наш спорт диградирует!
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Дмитрий Новиков
Ответ Сергей Лепехин
В том, что не по теме накинул на Вяльбе... Лыжи интересно смотреть, благодаря Вяльбе
у нее видеокамера какая то современная??
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ibra875
Ответ Стэн Смит
И в чём он не прав?
ага, великое дело прям, выкупили права на показ самых рейтинговых этапов и раструбил об этом как о неимоверном труде, тем самым себя любимого опять пропиарив
0
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Curiouscat
губер просто .. другое слово на букву г. Как же он жалок.
+2
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ibra875
Ответ Rollan Qerey
Дмитрий Губерниев-человек,болеющий за свое дело. Считаю ,нужно сделать его министром по лыжному порту.
разгружать лыжи в порту это максимум что ему можно доверить
+2
0
+2
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Алекс Я
Ответ Стэн Смит
И в чём он не прав?
В том ,что без работы Вяльбе лыжи никому были бы не интересны.кто их смотрел еще лет 5-6назад?
+3
-1
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Алекс Я
Ответ Россия будет свободной
Обоих гнать метлой
Лучше Вяльбе в нашем спорте руководителя нет.
+2
-2
0
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Алекс Я
Подонок
+5
-3
+2
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Россия будет свободной
Обоих гнать метлой
+1
-2
-1
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Melnikov1968
Ответ Стэн Смит
И в чём он не прав?
Он не прав в том, что показ лыж по ТВ его заслуга.
+7
0
+7
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закрыт по беспределу
Ответ Стэн Смит
И в чём он не прав?
Перебарщивает
+9
0
+9
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закрыт по беспределу
"Не благодарите!"
-----
Не будем
+3
0
+3
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Renki
"Секта имени ЕВ – ваш выход!"

Сейчас из фигурки набегут хейтеры Елены Вайцеховской и снесут Губерниева вместе с лыжами нафиг...
+2
-2
0
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Геннадий Тёкин
Дима майонез спас лыжный спорт в России))).Не благодарите!
+3
0
+3
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СТАТИСТИКА 100
ЕВ пошла щелкать семечки🤣
+4
-2
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Сергей Лепехин
Ответ Стэн Смит
И в чём он не прав?
В том, что не по теме накинул на Вяльбе... Лыжи интересно смотреть, благодаря Вяльбе
+10
-3
+7
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Rollan Qerey
Дмитрий Губерниев-человек,болеющий за свое дело. Считаю ,нужно сделать его министром по лыжному порту.
+2
-7
-5
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kso77
Губерниев пытаеться сравнить себя с Вяльбе , смешно , конечно , лыжники большинство хотят на европейские старты , В России они деградируют , нет прогресса и конкуренции..
+4
-2
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Стэн Смит
И в чём он не прав?
+5
-7
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