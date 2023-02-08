Елена Вяльбе: «Кто следит за лыжами, могут найти трансляции в интернете. Я сама все смотрю только через интернет, никаких проблем нет»

Теги телевидение лыжные гонки Первый канал ФЛГР Елена Вяльбе Матч ТВ ТАСС Телеспорт Лыжи

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о популяризации спорта и трансляциях соревнований.

— Стоит ждать появления лыжно-биатлонного телешоу, о котором вы ранее говорили?

— Идея принадлежит директору спортивной редакции Первого канала. Она неплохая, потому что канал периодически транслирует лыжные гонки, я думаю, что его зрителям это будет интересно. У Первого очень успешно получилась история с фигурным катанием. Понятно, мы не фигуристы, но свою аудиторию мы привлечь сможем.

Однако во всем все равно должна быть мера. Я знаю людей, которые поначалу смотрели «Ледниковый период», но с годами переставали, потому что приедается — становится неинтересно.

— Как сделать так, чтобы не приедалось и росли рейтинги?

— А в России они растут. Могу повторить: когда есть лидеры мирового уровня, люди будут смотреть соревнования. В фигурном катании тоже мужчин особо никто не смотрит, всем интересно женское одиночное катание, потому что лучше наших фигуристок никого в мире нет.  Вид спорта делают исключительно спортсмены, никто другой

— И им важно быть публичными, чтобы продвигать свой вид спорта. 

— А как сейчас можно не быть публичным, когда мы живем в мире, где информация передается моментально? Но во всем должна быть мера. Если ты хочешь быть очень публичным человеком, с утра до ночи ходишь по телеканалам, на пару лет тебя хватит, при условии, что ты еще совсем юный, но если тебе уже под 30, то твоему организму нужно больше времени на восстановление.

Каждый человек волен распоряжаться своей жизнью, просто жалко, когда талантливые люди тратят время не на то, на что надо. Вот и все. Но я никогда не запрещала своим спортсменам ходить на телевидение или давать интервью, такого никогда не будет. Да, перед Олимпийскими играми наступает время, когда стоит ограничить общение с журналистами, но для этого есть объективные причины. 

— Вы отмечали, что права на показ лыжных гонок переданы «Телеспорту» до 2025 года. Есть ли в соглашении пункт, по которому компания обязуется обеспечить трансляции соревнований? 

— Нет, конечно. 

— Вы не переживаете по поводу того, что сейчас нет трансляций?

— Нет, потому что те, кто следит за лыжными гонками, могут найти трансляции в интернете. Я сама сейчас все смотрю только через интернет, никаких проблем нет — сигнал можно вывести на тот же телевизор.

— Была возможность организовать трансляции на «Матч ТВ»?

— «Матч ТВ» к нам не приходил, предложений от них нам не поступало, хотя перед началом сезона контракта с «Телеспортом» у нас не было. И сейчас пересмотреть его уже невозможно. При этом отмечу, что «Телеспорт» и «Матч ТВ» договорились о показе «Чемпионских высот» и чемпионата России, – сказала Вяльбе. 

Хоть раз видели, чтобы лыжи показывали вот так? Съемка на два телефона, картинка дрожит, а в кадре – Большунов и Устюгов

Хаос в показе лыж: Вяльбе говорит, что продала права «Телеспорту», но там отрицают. Так где же смотреть наших звезд?

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7 комментариев

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BeastI666I
нахрен нам не нужон! интернет ваш!
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dimitrii36
Ответ Григ77
Телеэфир нынче занят всякими военнопатриотическими соловьевыми так что для спорта нет эфирного времени )))
мировой спорт ушел из России, сбежал от мобилизации
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Дмитрий Гаврилин
ну молодец. ну молодец же...
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brig_Mercury
Сейчас призыв смотреть через интернет становится особенно комичным в условиях блокировки всего и вся, ближайшего отключения от Ютуб.
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Sawka-promakawka
Чего-то я не понимаю, права были проданы Телеспорту, но не было пункта, что они обязаны транслировать соревнования. Т.е. Телеспорт купил эти права , чтобы перепродать подороже? В этом была цель сделки? А не показ гонок..
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+6
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Максим Катебо
Да причем тут эти «я, я, я» - все люди не Вы, Елена Валерьевна. Тут же вопрос удобства для массовой аудитории. Если Вы хотите популяризировать лыжный спорт нужно его показывать по телевидению, все эти «интернэты» - слишком усложняют процесс. Вы можете, многие любители лыжных гонок, к сожалению, нет…
+10
-1
+9
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Григ77
Телеэфир нынче занят всякими военнопатриотическими соловьевыми так что для спорта нет эфирного времени )))
+14
-2
+12
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