Елена Вяльбе: «Кто следит за лыжами, могут найти трансляции в интернете. Я сама все смотрю только через интернет, никаких проблем нет»

Глава Федерации лыжных гонок России ( ) высказалась о популяризации спорта и трансляциях соревнований.

— Стоит ждать появления лыжно-биатлонного телешоу, о котором вы ранее говорили?

— Идея принадлежит директору спортивной редакции Первого канала. Она неплохая, потому что канал периодически транслирует лыжные гонки, я думаю, что его зрителям это будет интересно. У Первого очень успешно получилась история с фигурным катанием. Понятно, мы не фигуристы, но свою аудиторию мы привлечь сможем.

Однако во всем все равно должна быть мера. Я знаю людей, которые поначалу смотрели «Ледниковый период», но с годами переставали, потому что приедается — становится неинтересно.

— Как сделать так, чтобы не приедалось и росли рейтинги?

— А в России они растут. Могу повторить: когда есть лидеры мирового уровня, люди будут смотреть соревнования. В фигурном катании тоже мужчин особо никто не смотрит, всем интересно женское одиночное катание, потому что лучше наших фигуристок никого в мире нет. Вид спорта делают исключительно спортсмены, никто другой

— И им важно быть публичными, чтобы продвигать свой вид спорта.

— А как сейчас можно не быть публичным, когда мы живем в мире, где информация передается моментально? Но во всем должна быть мера. Если ты хочешь быть очень публичным человеком, с утра до ночи ходишь по телеканалам, на пару лет тебя хватит, при условии, что ты еще совсем юный, но если тебе уже под 30, то твоему организму нужно больше времени на восстановление.

Каждый человек волен распоряжаться своей жизнью, просто жалко, когда талантливые люди тратят время не на то, на что надо. Вот и все. Но я никогда не запрещала своим спортсменам ходить на телевидение или давать интервью, такого никогда не будет. Да, перед Олимпийскими играми наступает время, когда стоит ограничить общение с журналистами, но для этого есть объективные причины.

— Вы отмечали, что права на показ лыжных гонок переданы «Телеспорту» до 2025 года. Есть ли в соглашении пункт, по которому компания обязуется обеспечить трансляции соревнований?

— Нет, конечно.

— Вы не переживаете по поводу того, что сейчас нет трансляций?

— Нет, потому что те, кто следит за лыжными гонками, могут найти трансляции в интернете. Я сама сейчас все смотрю только через интернет, никаких проблем нет — сигнал можно вывести на тот же телевизор.

— Была возможность организовать трансляции на «Матч ТВ»?

— «Матч ТВ» к нам не приходил, предложений от них нам не поступало, хотя перед началом сезона контракта с «Телеспортом» у нас не было. И сейчас пересмотреть его уже невозможно. При этом отмечу, что «Телеспорт» и «Матч ТВ» договорились о показе «Чемпионских высот» и чемпионата России, – сказала Вяльбе.

Хоть раз видели, чтобы лыжи показывали вот так? Съемка на два телефона, картинка дрожит, а в кадре – Большунов и Устюгов

Хаос в показе лыж: Вяльбе говорит, что продала права «Телеспорту», но там отрицают. Так где же смотреть наших звезд?