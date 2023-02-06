Елена Вяльбе: «Популяризация вида спорта идет от спортсменов, а не от трансляций. Если нет хороших спортсменов, телевидение не поможет»
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что популяризация спорта зависит не от трансляций, а от уровня спортсменов.
Ранее стало известно, что телеканал «Матч ТВ» покажет всероссийские соревнования «Чемпионские высоты» и чемпионат России по лыжным гонкам.
«Мы рады, что тут еще скажешь? Хорошо, здорово, супер!
Я хочу сказать, что популяризация вида спорта идет от спортсменов, а не от трансляций. Если будут хорошие спортсмены, трансляции будут смотреть.
Если их нет, то телевидение не поможет, к большому сожалению», — сказала Вяльбе.
Но по вопросу отсутствия трансляций на ТВ отмазка очень слабая, незачёт!