Елена Вяльбе: «Популяризация вида спорта идет от спортсменов, а не от трансляций. Если нет хороших спортсменов, телевидение не поможет»

Теги телевидение лыжные гонки ФЛГР Елена Вяльбе Лыжи

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГРЕлена Вяльбе заявила, что популяризация спорта зависит не от трансляций, а от уровня спортсменов. 

Ранее стало известно, что телеканал «Матч ТВ» покажет всероссийские соревнования «Чемпионские высоты» и чемпионат России по лыжным гонкам.

«Мы рады, что тут еще скажешь? Хорошо, здорово, супер!

Я хочу сказать, что популяризация вида спорта идет от спортсменов, а не от трансляций. Если будут хорошие спортсмены, трансляции будут смотреть.

Если их нет, то телевидение не поможет, к большому сожалению», — сказала Вяльбе.

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7 комментариев

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Oleg152762
Елена Валерьевна, а как мы должны узнать, что у нас есть такие спортсмены? Если даже в интернете нельзя найти трансляцию соревнований? Про телевизор уж лучше промолчать? Нет, наверное, несколько сотен людей, пришедших на стадионы, смогут оценить. А вот остальные как?
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Andry 72
Ответ Olga.t
Хорошие и даже замечательные лыжники у нас есть, это правда. И они действительно привлекают своими успехами детей в спорт. Но по вопросу отсутствия трансляций на ТВ отмазка очень слабая, незачёт!
Лучше было наблюдать,как лет 15-20 назад нам лыжники и в двадцатку не попадали,а сейчас у нас лучший лыжник в мире,выиграли наконец то Эстафету,Кубок мира,Вяльбе у руля федерации ,всё что может
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Dinamik1
Она говорит уберите губера и телеаудитория увеличится в несколько раз.
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Пользователь Имени
Без телевидения никакой раскрутки даже у выдающихся спортсменов не будет. А если представить, что нас не пустят на международные старты ещё лет 5, то и звёздам браться будет неоткуда. По строчкам в протоколе Иванов, Петров, Сидоров напротив времени и места старта никакой популярности Иванову, Петрову, Сидорову не "заработать"
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Olga.t
Хорошие и даже замечательные лыжники у нас есть, это правда. И они действительно привлекают своими успехами детей в спорт.

Но по вопросу отсутствия трансляций на ТВ отмазка очень слабая, незачёт!
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Григ77
все ровно во всем виноват дикий запад !!!
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any given sunday
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