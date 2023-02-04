Губерниев о показе лыжных гонок на «Матч ТВ»: «Отдельно поздравляю Елену Вяльбе, которая сейчас плачет от счастья, ее мечта сбылась»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о том, что чемпионат России по лыжным гонкам и соревнования «Чемпионские высоты» будут показаны на «Матч ТВ».

«Я, как обычно, всех победил. За это боролся поначалу в одиночку, но сейчас за мной огромный федеральный канал и огромное количество любителей лыжных гонок. Восторжествовала справедливость, канал договорился с правообладателями, и соревнования будут показаны в максимальном объеме в рамках «Матч ТВ», – сказал Губерниев.

«И отдельно, конечно, поздравляю Елену Валерьевну Вяльбе, которая сейчас плачет от счастья, потому что ее мечта сбылась. Увидимся с ней в марте на чемпионате России, будем вместе популяризировать лыжи, рука об руку, как многие и многие десятилетия.

Елена Валерьевна – всегда желанный гость в моих эфирах, я ее приглашаю постоянно. Просто ей тяжело со мной в прямом эфире, я не простой журналист, могу и вопрос задать.

В Малиновку поехать не смогу, потому что будет биатлон. А в марте чемпионат России я, конечно, собираюсь прокомментировать. Воссоединимся с Легковым в невероятном лыжном экстазе», – отметил комментатор.

Турнир «Чемпионские высоты» пройдет с 23 февраля по 5 марта в Малиновке, чемпионат России – в Тюмени с 18 по 26 марта.

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