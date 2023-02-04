Губерниев о показе лыжных гонок на «Матч ТВ»: «Отдельно поздравляю Елену Вяльбе, которая сейчас плачет от счастья, ее мечта сбылась»

Теги лыжные гонки Александр Легков чемпионат России Дмитрий Губерниев ФЛГР Елена Вяльбе Матч ТВ Лыжи

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о том, что чемпионат России по лыжным гонкам и соревнования «Чемпионские высоты» будут показаны на «Матч ТВ».

«Я, как обычно, всех победил. За это боролся поначалу в одиночку, но сейчас за мной огромный федеральный канал и огромное количество любителей лыжных гонок. Восторжествовала справедливость, канал договорился с правообладателями, и соревнования будут показаны в максимальном объеме в рамках «Матч ТВ», – сказал Губерниев.

«И отдельно, конечно, поздравляю Елену Валерьевну Вяльбе, которая сейчас плачет от счастья, потому что ее мечта сбылась. Увидимся с ней в марте на чемпионате России, будем вместе популяризировать лыжи, рука об руку, как многие и многие десятилетия.

Елена Валерьевна – всегда желанный гость в моих эфирах, я ее приглашаю постоянно. Просто ей тяжело со мной в прямом эфире, я не простой журналист, могу и вопрос задать.

В Малиновку поехать не смогу, потому что будет биатлон. А в марте чемпионат России я, конечно, собираюсь прокомментировать. Воссоединимся с Легковым в невероятном лыжном экстазе», – отметил комментатор.

Турнир «Чемпионские высоты» пройдет с 23 февраля по 5 марта в Малиновке, чемпионат России – в Тюмени с 18 по 26 марта.

Показ лыж – катастрофа: Губерниев громит Вяльбе, а она только раздражается в ответ. Кто виноват на самом деле?

Вяльбе номинировала себя на тренера года, но Губерниев против – назвал это плевком и выдвинул своего кандидата (не Тутберидзе)

Вяльбе и Губерниев поспорили, где брать призовые для спортсменов. Неправы оба: «валяться в ногах у спонсоров» – не выход

22 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ibra875
Ответ Щеглот
По факту Губерниев всё и сделал лыжникам. Вопрос о призовых он поднял и призовые нашлись. А эффективная менеджер хотела чтобы они за шоколадку бегали. Вопрос с трансляциями опять же Губерниев порешал. Матч качественно покажет, можно не сомневаться. А как показывали те, с кем вядьбиха связалась мы видели.
дядь, ты бредишь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lenhen
Интересно сколько Телеспорт содрал с МатчТВ за эту трансу. Губеру на Телеспорт нельзя ядом исходить, так он на Е.В. ядом брызгает. Специально поеду на Жемчужину Сибири, посмотрю кто будет трансу организовывать, кто будет с Матч ТВ деньги снимать, проинформирую вас друзья
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
variagkrn
шут гороховый
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кино Музыка
Влюбился он, что ли..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LoRa
Комментировать будет Легков, что и хотелось!!) Ему только придётся прерывать песни Губерниева, но он справится!)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Додик Аксель
Победюк ты наш, как всегда хайпанул, по всем весям всё раздул и себя опять лизнул.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Щеглот
По факту Губерниев всё и сделал лыжникам. Вопрос о призовых он поднял и призовые нашлись. А эффективная менеджер хотела чтобы они за шоколадку бегали.
Вопрос с трансляциями опять же Губерниев порешал. Матч качественно покажет, можно не сомневаться. А как показывали те, с кем вядьбиха связалась мы видели.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dinamik1
Фу какая.гадость
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
evgeniy
Нашел чем хвастаться! Права на КР оказались нерентабельными, потому на него и забили, вместе со Срач ТВ. Ну а ЧР, еще что то даст. Не прибыль, так хоть имидж канала преподымет, да майонезный облик засветится. Вот и вся "справедливость"!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maxximus
какая мерзость этот губерниев
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Олег Фомин
губер отражение нашего спорта
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Java Anarkulov
Можно юбку дарить на 8 марта ! Он заслужил за выслугу лет
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Воронин
Как показало время они друг друг стоЯт!
+1
-8
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Java Anarkulov
Полыхает как северное сияние !
Как может мужчина быть настолько невоспитанным ?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cruel Snake
Можно только так

«Лыжи 🎿 » без Дмитрия Губерниева
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Melnikov1968
Дима, тебе до нормального журналиста, как до Пекина спиной вперёд. Не надо себе льстить. Постоянно ловить дешёвый хайп, это не значит быть журналистом.
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лизавета Анна -Мария
Борцун Губерниев, может уже хватит про "рука об руку" после всех унизительных и оскорбительных слов о Елене Валерьевне?! Взял и все лавры себе присвоил относительно показа( Наверняка мизинцем не пошевельнул
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
закрыт по беспределу
Генерал-Губернатор прям)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
U. M. A. Muhammad
Дмитрий Губерниев психически здоворый человек интересно? Давно ли проходил обследование на состояние здоровья. Или он в каком то своём мире живёт?
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arty K.
"я, как обычно, всех победил"
смотрите какой важный 🐔
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rygeek
Да Вяльбе как-то пофиг на тебя, все равно твою банду к сборной близко не подпустят. А на биатлоне ходи и оглядывайся, а то снова заплюют.)
+20
-8
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
Димка - огонь)
+8
-8
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий