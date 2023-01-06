Турне четырех трамплинов. 4-й этап. Гранеруд, Кубацки, Ланишек, Стох, Крафт, Кобаяси, Линдвик выступят в первой попытке

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6 января в австрийском Бишофсхофене пройдет четвертый этап «Турне четырех трамплинов». В квалификации победу одержал норвежец Халвор Эгнер Гранеруд.

Прыжки с трамплина

«Турне четырех трамплинов»

4-й этап

Бишофсхофен, Австрия

HS142

Начало первой попытки – 18.30 по московскому времени.

Старт-лист

1. Мариус Линдвик (Норвегия)

2. Карл Гайгер (Германия)

4. Андреас Веллингер (Германия)...

9. Ян Херль (Австрия)

11. Маркус Айзенбихлер (Германия)

12. Даниэль Чофениг (Австрия)...

14. Ловро Кос (Словения)...

16. Роберт Юханссон (Норвегия)...

18. Филипп Раймунд (Германия)

19. Даниэль Андре Танде (Норвегия)

20. Филипп Ашенвальд (Австрия)...

22. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия)...

24. Мануэль Феттнер (Австрия)

25. Пиус Пашке (Германия)

26. Константин Шмид (Германия)

28. Тими Зайц (Словения)

30. Петр Жила (Польша)

36. Рею Кобаяси (Япония)

38. Петер Превц (Словения)

40. Штефан Крафт (Австрия)

42. Михаэль Хайбек (Австрия)

44. Камиль Стох (Польша)

46. Анже Ланишек (Словения)

48. Давид Кубацки (Польша)

50. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия)

 

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