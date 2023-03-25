Денис Спицов: «Мы побегали в России, доказали, что у нас неплохая конкуренция. Мы способны делать шоу и у нас в стране»

Лыжник Денис Спицов высказался о возможном допуске к международным стартам.

«Допустят – хорошо, а не допустят – будем дальше готовиться, все‑таки еще много времени до начала следующего сезона.

Мы побегали в России, доказали, что у нас неплохая конкуренция. Мы способны делать шоу и у нас в стране.

Поэтому ждем всех у нас в Тюмени. Наконец‑то нужно провести здесь финал Кубка мира или чемпионат мира по лыжным гонкам или по биатлону», – сказал олимпийский чемпион в эстафете.