Денис Спицов: «Мы побегали в России, доказали, что у нас неплохая конкуренция. Мы способны делать шоу и у нас в стране»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) чемпионат России Денис Спицов Лыжи

Лыжник Денис Спицов высказался о возможном допуске к международным стартам.

«Допустят – хорошо, а не допустят – будем дальше готовиться, все‑таки еще много времени до начала следующего сезона.

Мы побегали в России, доказали, что у нас неплохая конкуренция. Мы способны делать шоу и у нас в стране.

Поэтому ждем всех у нас в Тюмени. Наконец‑то нужно провести здесь финал Кубка мира или чемпионат мира по лыжным гонкам или по биатлону», – сказал олимпийский чемпион в эстафете.

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1 комментарий

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papadok
А вот теперь ждем комментариев под этой новостью. По их количеству можно косвенно судить, что за шоу сделал Денис Спицов в этом году.
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