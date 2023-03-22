Александр Большунов: «В финале самочувствие было намного лучше, чем в прологе. Оно не такое суперское, но этого хватает, чтобы побеждать»

и прокомментировали победу в командном спринте на ЧР.

«Состояние чуть лучше. Снег тяжелый, рабочий, поэтому моей задачей было усидеть до конца, до финиша – и дать Александру меньше всего отрыва от лидеров.

Наташа ( ) нормально болеет. Болеет за нас, переживает. Привет ей передаю, она смотрит нас. А еще хотелось сказать спасибо , я уже второю гонку подряд бегу на его лыжах – что классикой, что коньком», – сказал Терентьев в эфире «Матч ТВ».

«Сегодня на прологе было прям очень сложно, потому что даже на разминке почувствовал, что немного подустал – и пролог побежал без эмоций, проиграл достаточно много для спринта. Но был час, за который я успел восстановиться, в финале самочувствие было намного лучше. Да, оно не такое суперское, но этого хватает, чтобы побеждать.

Но еще сегодня после вчерашней работы над ошибками Юрий Викторович с Артемом очень хорошо лыжи приготовили. Сегодня идеально катили. У нас здесь как такового сервиса нет, работает Юрий Викторович, он задает темп – все, что происходит в вакс-кабине, это он говорит, какие варианты и че делаем. Только после его слов сервисеры идут на тесты», – добавил Большунов.