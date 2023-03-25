Мария Истомина: «Хотелось побороться за золото в марафоне. Кулешова переиграла меня тактически»
Мария Истомина прокомментировала свое выступление в марафоне на чемпионате России.
Истомина завоевала серебро, уступив Анастасии Кулешовой.
«Конечно, хотелось бороться за золото. Настя сегодня меня переиграла тактически.
Я долго думала, пить или нет на верхушке подъема — перед большим спуском. Но в итоге, так как очень мало пила по дистанции, решила попить.
Она в этот момент ускорилась, а так как ее лыжи ехали лучше со спуска, я поймала просвет, который потом не смогла закрыть.
Думаю, была классная и веселая гонка», – сказала Истомина в эфире «Матч ТВ».
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