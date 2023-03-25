Мария Истомина: «Хотелось побороться за золото в марафоне. Кулешова переиграла меня тактически»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) чемпионат России Анастасия Кулешова (Седова) Мария Истомина Лыжи

Мария Истомина прокомментировала свое выступление в марафоне на чемпионате России.

Истомина завоевала серебро, уступив Анастасии Кулешовой.

«Конечно, хотелось бороться за золото. Настя сегодня меня переиграла тактически.

Я долго думала, пить или нет на верхушке подъема — перед большим спуском. Но в итоге, так как очень мало пила по дистанции, решила попить.

Она в этот момент ускорилась, а так как ее лыжи ехали лучше со спуска, я поймала просвет, который потом не смогла закрыть.

Думаю, была классная и веселая гонка», – сказала Истомина в эфире «Матч ТВ».

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3 комментария

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heivani
Ответ Rygeek
У Насти техника такая, что конька, что классики, а шла она как раз более расслабленно.
Нет возражений; согласен; но тогда так увиделось.Нет приоритета,чтоб хотелось,именно этой спортсменке быть первой.Но,может быть только тем,выступавших когда-то в ski classics.Безмерное уважение ,,слабому,,полу преодолевающих марафонские дистанции дабл-поллингом,..той же Прокофьевой,Царевой,Шалабоде.
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Rygeek
Ответ heivani
Что показалось,и даже была уверенность,что Мария без проблем достанет Настю после ее рывка.Исходил по манере хода,ее ход был более натружен,казалось,Седова выдохнется.Но нет,близость финиша,да когда еще идешь первой,придало доп.силы.А дальше все все видели,без шансов для Истоминой.
У Насти техника такая, что конька, что классики, а шла она как раз более расслабленно.
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heivani
Что показалось,и даже была уверенность,что Мария без проблем достанет Настю после ее рывка.Исходил по манере хода,ее ход был более натружен,казалось,Седова выдохнется.Но нет,близость финиша,да когда еще идешь первой,придало доп.силы.А дальше все все видели,без шансов для Истоминой.
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