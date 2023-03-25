Кулешова о победе в марафоне: «Очень желанная медаль. Это нужно было мне, чтобы понять, что все не зря, что двигаюсь в нужном направлении»

заявила, что победа в марафоне на ЧР очень важна для нее.

«Наконец-то хотя бы в марафоне удалось победить. Это нужно было мне – даже для какого-то психологического здоровья, чтобы понять, что все не зря, что двигаюсь в нужном направлении и не зря оставляю свою дочку на попечении бабушки, папы.

Очень желанная медаль. Конечно, хотелось бы, чтобы выступали все – Наталья Непряева, Вероника Степанова. Но на данном этапе для меня очень было важно сегодня вырывать победу в борьбе – спасибо Маше Истоминой.

После финиша поблагодарила ее за то, что вместе с ней работали. По такой тяжелой погоде одной было бы очень тяжело. Мы с Машей менялись по ходу гонки – где-то она впереди, где-то я впереди.

Посмотрели, кто на чем бежал, это интересно – мы же все-таки видим, как у кого лыжи едут. Для нас обеих такой расклад был комфортным. Если бы она одна убежала бы, ей было бы намного тяжелее работать одной.

Сразу с сервисменом и тренером решили, что буду менять лыжи после 20 км. После 10 км – это если бы случился форс-мажор, но план был менять после 20. По ходу гонки мой сервисмен сказал обязательно менять лыжи после 20 км.

Поеду ли в Кировск? Будем смотреть по состоянию. Возможно, это последняя гонка сезона. А возможно, и нет.

Предварительная оценка этому сезону – четверочка», – сказала Кулешова в эфире «Матч ТВ».