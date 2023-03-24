Смирнова о трех победах на чемпионате России: «Я очень довольна. Не думала, что получится взять так много золотых медалей»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) чемпионат России Мария Истомина Екатерина Смирнова Елизавета Пантрина (Бекишева) Лыжи

Лыжница Екатерина Смирнова заявила, что не ожидала взять три золота на чемпионате России.

Сегодня спортсменка выиграла эстафету в составе сборной Тюменской области. Ранее Смирнова победила в личном и командном спринтах.

– Чемпионат России подходит к концу, осталась одна гонка, у меня силы на исходе уже. Я выложилась на максимум. Не знаю, как побегу дальше. Всю гонку бежала и думала, что не смогу потом стартовать. Это были первые такие эмоции, сейчас я уже остыла.

Меня по щелчку пальцев вырубило на большом подъеме. Думала, лишь бы дотерпеть до спуска и не так много отстать. Я вообще не могла удержаться за Машей (Истоминой, выступавшей за Приволжский федеральный округ – Sports.ru). Мне немного повезло, что она упала на спуске. Она сразу потеряла скорость, а я сразу подхватилась и удалось даже обойти ее.

– У тебя третье золото подряд. После обидного скиатлона как теперь себя чувствуешь?

– Я очень довольна. Не думала, что получится взять так много золотых медалей. Я просто хотела взять личную медаль, а в командных гонках я сто процентов знала, что будет два золота. Хотя насчет эстафеты я все‑таки сомневалась, но мы точно выходили за победой.

Я очень переживала за девчонок, как они пройдут классические этапы. А за нас с Лизой Пантриной уже не переживала, знала, что мы сделаем все, что от нас зависит и приведем к победе нашу команду, – сказала Смирнова.

❄️ Лыжи. Чемпионат России. Команда Пантриной одержала победу, команда Сурковой – 2-я, команда Ступак – 6-я

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