Смирнова о трех победах на чемпионате России: «Я очень довольна. Не думала, что получится взять так много золотых медалей»

Лыжница Екатерина Смирнова заявила, что не ожидала взять три золота на чемпионате России.

Сегодня спортсменка выиграла эстафету в составе сборной Тюменской области. Ранее Смирнова победила в личном и командном спринтах.

– Чемпионат России подходит к концу, осталась одна гонка, у меня силы на исходе уже. Я выложилась на максимум. Не знаю, как побегу дальше. Всю гонку бежала и думала, что не смогу потом стартовать. Это были первые такие эмоции, сейчас я уже остыла.

Меня по щелчку пальцев вырубило на большом подъеме. Думала, лишь бы дотерпеть до спуска и не так много отстать. Я вообще не могла удержаться за Машей (Истоминой, выступавшей за Приволжский федеральный округ – Sports.ru). Мне немного повезло, что она упала на спуске. Она сразу потеряла скорость, а я сразу подхватилась и удалось даже обойти ее.

– У тебя третье золото подряд. После обидного скиатлона как теперь себя чувствуешь?

– Я очень довольна. Не думала, что получится взять так много золотых медалей. Я просто хотела взять личную медаль, а в командных гонках я сто процентов знала, что будет два золота. Хотя насчет эстафеты я все‑таки сомневалась, но мы точно выходили за победой.

Я очень переживала за девчонок, как они пройдут классические этапы. А за нас с Лизой Пантриной уже не переживала, знала, что мы сделаем все, что от нас зависит и приведем к победе нашу команду, – сказала Смирнова.

❄️ Лыжи. Чемпионат России. Команда Пантриной одержала победу, команда Сурковой – 2-я, команда Ступак – 6-я