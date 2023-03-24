Елизавета Пантрина: «Считаю, что по-настоящему начинаю соревноваться только сейчас и что дальше будет еще лучше, еще быстрее»

Теги сборная России жен лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) чемпионат России Екатерина Носкова (Мошкова) Елизавета Пантрина (Бекишева) Лыжи

Лыжница Елизавета Пантрина высказалась о своих перспективах в спорте.

На чемпионате России в Тюмени 21-летняя спортсменка завоевала золото в командном спринте, серебро в скиатлоне и две бронзы –в личном спринте и коньковой «разделке».

– В лыжных гонках бытует мнение, что разово выстрелить способны многие спортсменки из юниорского топа, а вот удержать высокий уровень дано не всем.

– Естественно, я тоже много раз это слышала. Мол, юниоры резво начинают, но очень быстро заканчивают. Не сказала бы, что начало моей карьеры было в этом плане резвым.

Считаю, что по-настоящему начинаю соревноваться только сейчас и что дальше будет еще лучше, еще быстрее. Заканчивать карьеру в ближайшем будущем в мои планы точно не входит.

Мы с тренером сразу определили для себя, что главным стартом в этом сезоне для меня должен стать чемпионат России. Очень серьезно готовились, подводились к каждой гонке.

– То, что в спринтерской эстафете соперничать пришлось с биатлонисткой (Екатериной Носковой – Sports.ru), вас удивило?

– Я знала, что Носкова может бороться, потому что на коротких ускорениях, когда мы были в Сочи и проводили совместные тренировки, Катя меня даже обыгрывала.

Но на последнем круге я пошла с самого старта и была настроена работать до самого финиша. Вот и получился такой колоссальный отрыв, – рассказала Пантрина.

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