Елизавета Пантрина: «Считаю, что по-настоящему начинаю соревноваться только сейчас и что дальше будет еще лучше, еще быстрее»

Лыжница Елизавета Пантрина высказалась о своих перспективах в спорте.

На чемпионате России в Тюмени 21-летняя спортсменка завоевала золото в командном спринте, серебро в скиатлоне и две бронзы –в личном спринте и коньковой «разделке».

– В лыжных гонках бытует мнение, что разово выстрелить способны многие спортсменки из юниорского топа, а вот удержать высокий уровень дано не всем.

– Естественно, я тоже много раз это слышала. Мол, юниоры резво начинают, но очень быстро заканчивают. Не сказала бы, что начало моей карьеры было в этом плане резвым.

Считаю, что по-настоящему начинаю соревноваться только сейчас и что дальше будет еще лучше, еще быстрее. Заканчивать карьеру в ближайшем будущем в мои планы точно не входит.

Мы с тренером сразу определили для себя, что главным стартом в этом сезоне для меня должен стать чемпионат России. Очень серьезно готовились, подводились к каждой гонке.

– То, что в спринтерской эстафете соперничать пришлось с биатлонисткой (Екатериной Носковой – Sports.ru), вас удивило?

– Я знала, что Носкова может бороться, потому что на коротких ускорениях, когда мы были в Сочи и проводили совместные тренировки, Катя меня даже обыгрывала.

Но на последнем круге я пошла с самого старта и была настроена работать до самого финиша. Вот и получился такой колоссальный отрыв, – рассказала Пантрина.