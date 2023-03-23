Норвежская лыжная федерация не будет бойкотировать заседания FIS с участием России

Норвежская лыжная федерация не будет бойкотировать заседания Международной федерации лыжного спорта (FIS) с участием России.

В мае российская делегация примет участие в заседании FIS в хорватском Дубровнике.

«Норвежская лыжная федерация считает важным отстаивать интересы Норвегии в работе на международном уровне, и поэтому очень важно присутствовать на отдельных встречах.

Участие в них также позволяет четко заявить: Норвегия по-прежнему считает, что Россия и Беларусь не должны допускаться к международным соревнованиям.

Поэтому мы решили, что представители и сотрудники федерации могут участвовать во встречах, даже если там находятся делегаты России и Беларуси», – рассказал менеджер норвежской федерации по связям с общественностью Эспен Графф.