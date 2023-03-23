Норвежская лыжная федерация не будет бойкотировать заседания FIS с участием России

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Норвежская лыжная федерация не будет бойкотировать заседания Международной федерации лыжного спорта (FIS) с участием России.

В мае российская делегация примет участие в заседании FIS в хорватском Дубровнике.

«Норвежская лыжная федерация считает важным отстаивать интересы Норвегии в работе на международном уровне, и поэтому очень важно присутствовать на отдельных встречах.

Участие в них также позволяет четко заявить: Норвегия по-прежнему считает, что Россия и Беларусь не должны допускаться к международным соревнованиям.

Поэтому мы решили, что представители и сотрудники федерации могут участвовать во встречах, даже если там находятся делегаты России и Беларуси», – рассказал менеджер норвежской федерации по связям с общественностью Эспен Графф.

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5 комментариев

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Биатлонная зима
Ну конечно, ЧМ закончился и теперь запросто можно дать возможность выступить нашим ЛЫЖНОЙ ДРУЖИНЕ.
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Marcus Varro
Было бы удивительно, если бы норвежцы сказали, что ждут российских спортсменов на старте, чтобы в равной и честной борьбе определялся победитель и через такое соперничество лыжные гонки двигались бы вперёд. Им лишний конкурент не нужен, все понятно.
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Анатолий Зыболов
Инвалиды воодушевились
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maks44
Пришла радость откуда не ждали.
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Konstantin Zagainov
Кто-бы сомневался. Вообще-то задача национального делегата в международной федерации - не фыркать и истерить от присутствия или отсутствия угодных или неугодных, а отстаивать интересы своей страны.
Но опять же, это не значит, что нам дадут соревноваться - им лишний конкурент ни к чему.
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