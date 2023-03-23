Норвежская лыжная федерация не будет бойкотировать заседания FIS с участием России
Норвежская лыжная федерация не будет бойкотировать заседания Международной федерации лыжного спорта (FIS) с участием России.
В мае российская делегация примет участие в заседании FIS в хорватском Дубровнике.
«Норвежская лыжная федерация считает важным отстаивать интересы Норвегии в работе на международном уровне, и поэтому очень важно присутствовать на отдельных встречах.
Участие в них также позволяет четко заявить: Норвегия по-прежнему считает, что Россия и Беларусь не должны допускаться к международным соревнованиям.
Поэтому мы решили, что представители и сотрудники федерации могут участвовать во встречах, даже если там находятся делегаты России и Беларуси», – рассказал менеджер норвежской федерации по связям с общественностью Эспен Графф.
Но опять же, это не значит, что нам дадут соревноваться - им лишний конкурент ни к чему.