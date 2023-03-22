FIS в мае рассмотрит вопрос о допуске российских лыжников к соревнованиям
Международная федерация лыжного спорта (FIS) в мае рассмотрит вопрос об участии российских и белорусских спортсменов в соревнованиях.
«Совет FIS обсудит тему участия России и Беларуси в международных турнирах на своем следующем заседании, которое состоится в конце мая.
До этой встречи действующая политика не изменится», – сообщили в пресс-службе FIS.
Сборные России и Беларуси отстранены от международных стартов с марта прошлого года.
Вяльбе об условиях допуска к международным стартам: «FIS необходимо, чтобы спортсмены подтвердили, что не поддерживают СВО. Ребят, это точно никак»
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