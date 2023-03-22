FIS в мае рассмотрит вопрос о допуске российских лыжников к соревнованиям

Теги сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) FIS сборная Беларуси сборная Беларуси жен Лыжи

Международная федерация лыжного спорта (FIS) в мае рассмотрит вопрос об участии российских и белорусских спортсменов в соревнованиях.

«Совет FIS обсудит тему участия России и Беларуси в международных турнирах на своем следующем заседании, которое состоится в конце мая.

До этой встречи действующая политика не изменится», – сообщили в пресс-службе FIS.

Сборные России и Беларуси отстранены от международных стартов с марта прошлого года.

Вяльбе об условиях допуска к международным стартам: «FIS необходимо, чтобы спортсмены подтвердили, что не поддерживают СВО. Ребят, это точно никак»

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
selso99
Зачем в марте думать об этом, за полгода до сезона? Только если обнародовать, что списки будут индивидуальными, и готовить их все лето
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alestern
Только если со своей символикой обязательно (т.е., никаких нейтральных статусов!)… иначе, могут даже не утруждать себя «рассматриваниями»..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Airat Alimov
Рассмотрит в мае об участии в летний сезон
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Соболев
Наверно предложат обменять "Ордероносца" на "разбан"?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Russ Ivan
А дальше поднимутся визги скандинавов и поляков, отмены и переносы... уже проходили...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Йенс Мустерманн
Устюгову, Коростелеву, Ретивых, Червоткину, Якимушкину с Непряевой и прочими велкам. Вечно второй пусть в Подывотье сидит.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Максаков
Пускай идут в очко. Пусть и дальше наблюдают за гонками хронических астматиков.
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
aya
Стою я на асфальте в лыжи обутый…
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Светлов
Май -- самое то. За полгода до сезона:))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
imaxim
Ответ Сергей Жарковский
Можно подумать в конце мая что-то изменится
Выйдут новые рекомендации МОК
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Workaholic
Своевременно😀
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Жарковский
Можно подумать в конце мая что-то изменится
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tigris
В мае на лыжах самое-то конечно
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий