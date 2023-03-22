Алексей Червоткин: «Хотел бы я попробовать в биатлоне? Стрелять по воробьям и бегать по 60-80 местам – несерьезно»

Теги сборная России лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Эдуард Латыпов Алексей Червоткин Лыжи

Лыжник Алексей Червоткин рассказал, хочет ли попробовать себя в биатлоне.

«Было бы интересно, если бы с нами поехал Эдуард Латыпов. Для нас и для ребят. Плюс болельщикам тоже это было бы интересно. Но биатлонисты готовятся к своим соревнованиям.

Хотел бы я попробовать в биатлоне? Ну, там стрелять надо. А так, если по воробьям и бегать по 60-80 местам – несерьезно, на самом деле», – сказал олимпийский чемпион в эстафете.

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3 комментария

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SkierNSK
Сомневаюсь, что кто-то Гангстеру оружие даст😅 В прошлый раз Большунов и так еле успел финнов от него спасти, так за них испугался, что немного неловко получилось🤣
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Olga.t
Ответ Погладь быка
С такими результами неплохо бы вписался в основную сборную России, кстати. Чем ты хуже Казакевич, Каплиной, Гореев, Мироновой и других суперстрелков?
Всё думаю, ну должен же когда-то у вас яд закончиться...
Но нет, запасы неиссякаемы.
+1
0
+1
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Погладь быка
С такими результами неплохо бы вписался в основную сборную России, кстати. Чем ты хуже Казакевич, Каплиной, Гореев, Мироновой и других суперстрелков?
0
-3
-3
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