Алексей Червоткин: «Хотел бы я попробовать в биатлоне? Стрелять по воробьям и бегать по 60-80 местам – несерьезно»

Лыжник Алексей Червоткин рассказал, хочет ли попробовать себя в биатлоне.

«Было бы интересно, если бы с нами поехал . Для нас и для ребят. Плюс болельщикам тоже это было бы интересно. Но биатлонисты готовятся к своим соревнованиям.

Хотел бы я попробовать в биатлоне? Ну, там стрелять надо. А так, если по воробьям и бегать по 60-80 местам – несерьезно, на самом деле», – сказал олимпийский чемпион в эстафете.